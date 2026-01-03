Darreres hores per a visitar l’obra de l’artista, Julia Germagenova, a l’MCTA

Fins aquest diumenge, 4 de gener, hi ha temps per a visitar, al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), The Strength and Tenderness of Mountain Peaks in Andorra, el projecte guanyador de la cinquena edició de la Vitrina Artística, obra de l’artista Julia Germagenova. Per tant, resten poques hores per a atansar-se a gaudir de la mostra.
L’exposició de Gemagenova es troba ubicada a l’espai del vestíbul del museu. Aquesta mostra proposa als visitants un viatge íntim als Pirineus, on la creadora s’inspira en la neu, els cims, els boscos, els cels blaus i el sol que escalfa, fins i tot, a l’hivern.