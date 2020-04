Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Mostres interès per expressar qüestions que fins ara tenies ocultes. Amb Venus per Casa III, moderes el teu discurs. Pot sorgir l’amor al xat o amb una persona veïna.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Si et preocupava l’economia, Venus a Casa II, pot portar un ajut. Practiques activitats plaents com la cuina. Amb una amistat podeu patir un malentès, mira de ser clar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots mostrar-te molt seductor. Si tens parella, s’inicia una etapa de vivències intenses. Alguna qüestió relativa a la professió no està clara i toca esperar una mica.



Cranc



al 21 de juliol

Gaudeixes del teu món més íntim, de meditar i de la tranquil·litat. També cap la possibilitat de que algú estigui començant a interessar-te, però encara ho dus en secret.



Lleó



al 21 d’agost

Pots sentir-te impacient i cercaràs la manera de cremar l’energia. Evita entrar en discussions estèrils. Algunes coses del passat et vénen a la memòria per comprendre-les.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Un excés de missatges i comunicació t’obligarà a triar, perquè necessites temps pel que és més important. Pots viure moments d’especial romanticisme amb la parella.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Venus a Casa IX, inclina a un augment d’energia i connexió amb persones que viuen lluny de tu. La relació amb els fills, entra en una nova etapa on et mostres més actiu.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

En l’àmbit laboral prens una actitud més defensiva i lluites pel que creus just. Pots viure alguna tensió amb les persones més joves de la llar. Caldrà tenir paciència.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si cerques col·laboradors, amb Venus transitant per Casa VII, pot ser el moment. La ment et va a mil per hora i fins i tot pots tenir algunes intuïcions importants.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Sembla que pots tenir pèrdues econòmiques, però amb el teu tarannà controlat remuntaràs molt bé. Si véns de patir algun problema de salut, entres en una notable millora.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Mart transita pel teu signe i prefereixes anar per lliure i no seguir camins aliens. Sospeses ser pare o mare en aquestes dates. Pots descobrir un nou talent artístic.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Saturn per Casa XII inclina a fer-te responsable dels teus punts febles. Compte amb deixar-te envair pel pessimisme. Mantenir-te actiu t’ajudarà a tenir un bon equilibri.