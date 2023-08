Els equips d’alpí reinicien la pretemporada

L’equip d’esquí alpí de Joan Verdú -segon per l’esquerra- (FAE)

Tots els equips d’esquí alpí de la FAE reinicien la pretemporada amb diverses sessions en diferents llocs. Amb les estades a l’hemisferi sud a tocar, abans alguns equips ja estan tenint un primer contacte amb la neu. Joan Verdú i el seu equip han arribat avui dijous a Nova Zelanda per a fer l’estada llarga de pretemporada fins el 19 de setembre.

Joan Verdú

L’equip de Joan Verdú va iniciar fa uns dies el llarg viatge a Nova Zelanda. L’expedició, que va sortir dimarts des de Barcelona i ha arribat avui a destí, s’hi estarà fins el 19 de setembre a Nova Zelanda després d’uns dies de treball a casa i de les jornades anteriors d’entrenament que van tenir lloc a Saas Fee.





Cande Moreno

Cande Moreno, per la seva part, farà una estada als Alps abans de marxar a Ushuaia, on compartirà entrenaments amb l’equip de França. El viatge a Ushuaia està previst per al 6 de setembre.





Equip masculí: Esteve, Rius, Gabriel i Cornella

L’equip masculí, amb Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella té prevista una estada indoor a Lituània ara a finals d’agost. Després, els esquiadors aniran a Ushuaia com estava previst, del 9 al 30 de setembre. Per la seva part, Àxel Esteve, que es trobava a Austràlia, competirà aquests dies en algunes curses continentals a Nova Zelanda. Aquest 17 de setembre ha disputat un eslàlom a Coronet Peak, però no va poder completar la primera mànega.





Equip femení: Mijares, Medina, Caminal i Garcia

L’equip femení, amb Íria Medina, Carla Mijares, Jordina Caminal i Clàudia Garcia és aquests dies a l’Stelvio. A l’estació italiana, les quatre corredores estan realitzant tests de material abans de marxar cap a Ushuaia. A final de mes, l’equip iniciarà aquest viatge a Ushuaia: volaran el dia 31 i l’estada serà de 20 dies.





Equips EEBE

Pel que fa als equips d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), el bloc U19 es va desplaçar el passat dia 13 per a preparar-se durant tres dies als Països Baixos, a l’indoor de Landgraaf, d’on van tornar ahir dimecres. Ara descansaran dos dies i després, del 19 al 23, la previsió és anar a Saas Fee a fer un bloc de gegant de cinc dies, tot i que tot dependrà en aquest cas de la calor, que està complicant els traçats de la zona. Després, a partir del 29 d’agost, començaran una estada a Xile, a Corralco.

Pel que fa a l’EEBE U16, aquest pròxim 19 d’agost es desplaça a Xile fins el 9 de setembre. El seu centre neuràlgic serà també a Corralco.