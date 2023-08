La Policia recorda les normes per a anar en bicicleta

Vídeo: Policia d’Andorra

Cada vegada més persones opten per a fer ús de la bicicleta per a desplaçar-se o fer esport, i els mesos de bon temps són més habituals. És per això que la Policia vol recordar les normes bàsiques per a circular amb aquest tipus de vehicles, siguin de carretera, urbanes, pròpies o de lloguer.

1) S’ha de circular per la calçada i, si n’hi ha, pel carril bici.

2) Les voreres, places i altres zones reservades per a vianants són per anar a peu.

3) Per a circular per vies interurbanes o en cas de ser menor de 16 anys, el casc és obligatori. Pot salvar vides.

4) Damunt la bicicleta només hi pot anar una persona.

5) S’han de respectar tots els senyals, igual que la resta de vehicles, i portar llums als túnels.

6) I res d’alcohol o drogues.

Conèixer i respectar el Codi de la circulació també és la responsabilitat de tots.