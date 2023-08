Sornàs ja gaudeix de la seva festa major

Ballada de sardanes a la festa major de Sornàs (Clara Font)

La de Sornàs, a la parròquia d’Ordino, és d’aquelles festes majors de poble, petits, que no han de desaparèixer mai. Es pot trobar aquella barreja entre tradició i modernitat que plauen a tots els públics. La festa va encetar-se aquest dimecres amb diferents activitats, però un gran gruix de propostes encara estan pendent de celebrar-se. Queda molt per a gaudir, tant divendres com dissabte.

DIVENDRES 18 D’AGOST

22h: Classe de balls de saló amb EDU REIG per a començar a moure l’esquelet.

23h: Es posaran en pràctica els moviments apresos amb el concert d’ISHTAR RUIZ.

1h: Presa de relleu de la nit amb l’infal·lible DJ SHIN resident.





DISSABTE 19 AGOST

16h30: JOCS D’AIGUA contra la calor per a totes les edats (pesca d’aneguets, bolera aquàtica, guerra de pistoles d’aigua, entre d’altres).

21h30: Tradicional BOTIFARRADA TRICOLOR SORNASSENCA a preus populars (menú complet a 5 euros). Al safareig del poble.

23h: Les músiques i danses tradicionals del Pirineu que LA SONSONI ensenyarà a ballar.

00h00. SORTEIG de la tradicional TOIA de Sornàs.

00h45: Entreacte sorpresa amb la FLASHMOB a càrrec d’EMMA RIBA i XAVIER PÉREZ.

1h: Se seguirà amb ELS SENYORA.

3h: Que no pari la festa amb la DISCOMÒBIL.

5h: Esmorzar per a la resistència.