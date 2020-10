Els empresaris demanen prioritzar l’accés de plataformes digitals de pagament i distribució

La fiscalitat és un atractiu per a les empreses que s’instal·len a Andorra, però no per a aquelles que venen en línia. L’accés al pagament per PayPal o a poder-se beneficiar de plataformes de distribució com Google Play o Amazon encara és un problema. Per això el teixit empresarial reclama el Govern que s’ho prengui com una prioritat.

Estònia va aconseguir tenir un registre d’empreses que operen per internet. És un dels exemples que ha fet servir Marc Saladie, fundador de l’empresa de videojocs Replayers, per dir que si Andorra vol apostar pels negocis d’aquesta mena ho pot fer. El país podria tenir grans empreses del sector, però cal reduir burocràcia, facilitar la contractació de professionals del sector i millorar les connexions, per exemple amb un aeroport, per arribar al país.

Tanmateix, el nucli dur de la problemàtica es troba en el bloqueig que pateixen les empreses que operen des d’Andorra per utilitzar sistemes de pagament com ara PayPal o plataformes com Amazon, que necessiten la política per generar confiança. “Crec que és un tema de desconeixement de què és Andorra per part de moltes empreses d’aquesta mena”, explica Saladie. Per a ell, “tot és un tema de la inversió del cost que li suposa a Amazon instrumentar tota aquesta implementació d’Andorra. Potser el Govern hauria de fer alguna cosa amb l’empresa privada perquè això sigui factible i hi aparegui”. A més, creu que això “possibilitaria que vinguin empreses noves de fora i contemplin Andorra com una possibilitat” perquè “avui en dia és bastant difícil que ho vegin per més que a nivell impositiu sigui competitiu”.

Ell i Sònia Yebra, directora general de Gallery, creuen que, amb l’ajuda del sector, el Govern podria elaborar un full de ruta.

Yebra ha dit que el confinament ha incrementat el trànsit del comerç en línia interior i que, a falta del turista físic, pot convertir-se en un eina molt vàlida. Fa temps que es parla de la zona franca i que es treballa en el trànsit de duana, però creu que seria hora de posar fil a l’agulla. “És un tema que podria anar més ràpid. La part legislativa podria estar ja enllestida. Després hi ha una part logística molt important i burocràtica”, reconeix.

Aquest dimarts, el comerç en línia ha centrat el debat de la Confederació Empresarial d’Andorra. La propera reunió tractarà sobre el turisme amb la participació de Joan Viladomat, Miguel Pedregal i Jordi Daban.