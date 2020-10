El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella tindrà una roda de fira de 27 metres com a principal atractiu

El Comú d’Andorra la Vella munta una roda de fira de 27 metres d’altura com a reclam per al Poblet de Nadal d’aquest any. L’estructura se situarà a la plaça de la Rotonda i substituirà el passadís de llums dels últims anys.

El Poblet de Nadal d’enguany tindrà una nova atracció principal: una roda de fira de 27 metres d’altura i dotze cabines que capitalitzarà totes les mirades dels turistes que passin per la plaça de la Rotonda. L’estructura, que primerament havia d’estar enllestida de cara a l’Andorra Shopping Festival, es convertirà finalment en el principal atractiu de la fira nadalenca de la capital.

La roda, tal com informen els organitzadors, ha estat construïda a Itàlia pensant en el compliment dels nous protocols de prevenció de contagi del coronavirus. Les cabines estan ventilades i els organitzadors les desinfectaran una per una després de cada volta. A més, l’aforament per cabina estarà limitat a dues persones, o a quatre si són de la mateixa unitat familiar. D’altra banda, també es tindrà cura de mantenir el metre i mig de distància a les cues per pujar-hi.

El Comú no ha volgut desvelar encara quan es posarà en marxa tot plegat, però sí que ha deixat clar que serà dins les properes setmanes.