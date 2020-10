Detectat un brot de coronavirus al Centre Claror de la Seu d’Urgell

El Departament de Salut ha confirmat la detecció d’un brot de coronavirus al Centre Claror de la Seu d’Urgell. Segons han informat fonts de la delegació de Salut per a les regions de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, de moment s’ha diagnosticat 10 positius entre els residents del recinte i 3 casos més de contagi entre els treballadors.

Pel que fa a les dades generals, l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu té actualment 72 positius aïllats a domicili (5 més que el dia anterior) i 226 contactes directes també confinats (+2). El risc de rebrot se situa avui a 1.408 (+163); i la taxa de reproducció del virus es manté semblant a la dels darrers dies, a 1,66 (+0,01).

Pel que fa al brot detectat ara fa una setmana al Sant Hospital, i en el marc del cribratge que es va dur a terme, els darrers dos dies s’ha detectat un nou positiu i per tant la xifra total d’encomanats se situa en 30. D’aquests, 16 són pacients (8 d’ells ingressats a l’hospital mateix i 8 més aïllats als seus respectius domicili) i 13 són professionals, juntament amb una estudiant en pràctiques. Dels professionals, un ha estat ingressat a un altre centre. La resta són asimptomàtics o bé amb símptomes lleus, segons ha informat el director gerent de l’FSH, Francesc Guerra. Paral·lelament, hi ha 8 professionals més que han donat negatiu però que estan igualment confinats per la seva condició de contactes estrets.

A data d’avui, el Sant Hospital hi ha ingressats 14 pacients, dels quals 12 hi són per complicacions derivades de la Covid-19. La xifra es manté com el dia anterior, atès que les darreres hores hi ha hagut un nou ingrés i una nova alta.