Els Cranc etindreuen una etapa de grans reflexions del 29 de juny al 5 de juliol

Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Mart a Àries, t’ofereix un estímul extra. Sobretot, pots sentir-te encoratjat a iniciar projectes laborals en solitari, així com afrontar nous reptes de caire més personal.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb Venus per Casa II, recuperes el control de l’economia, però també et dones alguns plaers. Una persona més jove que tu, es fa present i inicieu converses en secret.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Venus a Bessons, et dota d’un extra de sex-appeal i pot ser que no et manquin els/les amants. Sigues curós amb la correspondència, un document important es podria perdre.



Cranc



al 21 de juliol

El teu ànim és seré i procures tenir els teus espais de relaxació i en la intimitat. Etapa d’estudis o de grans reflexions. T’enfoques en tenir una major estabilitat.



Lleó



al 21 d’agost

Vius l’etapa de l’any en que et sents més predisposat a la reflexió. Mart en trànsit per Casa IX impulsa a un augment de l’activitat física i dels desplaçaments o viatges.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Et mous per aconseguir recursos amb els que afrontar un projecte, que en molts casos serà en parella o amb un soci. El Sol a Casa XI, t’il·lusiona i empeny cap al futur.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Mart porta moviment al sector de la parella. Si hi havia assumptes pendents de resoldre, ara poden sortir a la llum. Algunes persones del signe, dubten entre dos amors.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Mart es mou pel teu sector laboral, el que inclina a la reactivació de la feina i una tornada a l’activitat habitual. Sigues prudent amb els objectes punxeguts i el foc.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Es reactiva el sector amorós i dels fills. Estàs conqueridor i amb millor ànim, com rejovenit. Si algú entra a la teva vida sentimental, no corris i ja s’anirà mostrant.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Podries descobrir un secret familiar que canviï la visió d’algunes coses de la teva vida. Estàs més territorial i defenses el que consideres que és teu, sobretot a la llar.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Amb Mart per Casa III, compte fins a deu abans de parlar doncs podries vessar-la i crear un conflicte. Si hi havia un assumpte pendent amb els germans, en podeu parlar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si hi ha un sector on t’has de posar les piles, és en l’econòmic, doncs podries arribar a tenir problemes de liquiditat. Amb Mart a Casa II, bon moment per iniciar una dieta.