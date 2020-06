Cuina Fàcil: Conill i pollastre al forn a les herbes

Nou plat que us porto i nou plat que no serà gens complicat de fer. D’aquells que ho posem tot de cop en una safata i cap al forn fins quan estigui a punt per ser portat a taula. La proposta en qüestió ens deixarà ben satisfets, tant pel que fa al seu resultat final, com per tractar-se d’una recepta que ens deixarà ben retips.

Com a tall escollirem conill i pollastre. És aconsellable, sobretot, en aquelles llars en les quals el conill no entusiasma. A casa, en canvi, ens agrada a tots i molt. Amb el conill i el pollastre comprats decidirem com volem de grans els talls. És a dir, si optem per unes porcions moderades o bé fem un xic l’animal. Com que ja em comenceu a conèixer em decanto per la segona opció.

Com a ingredients necessitarem fulles de llorer, ceba tallada a rodanxes, dents d’all senceres i un xic aixafades, patata a daus més aviat grossets, tomàquets, un bon got de vi negre, romaní, farigola, oli d’oliva, sal, pebre que moldrem al moment i, òbviament, el conill i el pollastre.

Com a primer pas hi posem les rodanxes de ceba, els alls, el llorer i la patata. En aquest punt ja podem salpebrar el que hem posat dins la safata i hi posem un bon raig d’oli. En segon terme ja afegim la carn i els tomàquets tallats per la meitat (així els podem amanir amb tot el que hem previst).



Amb la carn damunt de les patates i de la ceba, hi aboquem el got de vi negre, amb caràcter, que havíem preparat. Veureu que la carn, si el vi és dels “potents”, s’haurà tenyit una mica del seu color. El mateix passarà amb la patata i la ceba. Tot seguit, salpebrem el conill i el pollastre sense por, així com els tomàquets. I, a més, escampem per tota la safata la farigola i el romaní que també teníem entre els ingredients de la recepta. Igualment regarem la carn per sobre amb l’oli d’oliva.

I ja ho tindrem. Safata cap al forn que abans havíem posat a escalfar a 180 graus. No us parlo del temps de cocció perquè cada forn és diferent i cada casa és un món. En tot cas, com a consell, millor que la carn estigui ben daurada.

Us puc garantir que als 10 minuts d’haver introduït la safata al forn, la cuina ja serà un autèntic festival per a l’olfacte. El romaní i la farigola, juntament amb la resta d’ingredients, ja us estaran advertint que dinareu de categoria.

Espero que proveu de fer-ho. Ens retrobem en el proper article.