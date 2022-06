Els cotxes, cada vegada més cars

Les dades que mostra l’Institut Nacional d’Estadística (INE), d’Espanya, sobre l’Índex de Preus de Consum (IPC) d’abril són, si cap, més preocupants que els del mes anterior. Encara que l’índex general mostra una baixada d’un punt i mig respecte a març (quan es va aconseguir un 9,8 d’inflació), la taxa interanual dels automòbils ha arribat al seu màxim històric: un 6%.

Segons les dades recollides per Europa Press, el preu dels automòbils va experimentar un augment interanual del 4,8% en els quatre primers mesos de l’any, mentre que s’ha registrat una forta pujada de l’1% de març a abril.

Una vegada més, aquest augment de preus en cotxes nous i usats va de bracet amb la pujada en el preu de les matèries primeres i l’escassetat d’oferta a causa de la falta de semiconductors.

Les dades mostren que els carburants i combustibles han pujat un 25% en taxa interanual. Encara que cauen un 10,8% a l’abril, acumulen un 30% respecte al mateix mes de 2021.

Per a les motocicletes, l’increment del preu a l’abril va ser d’un 3,4% en comparació amb el mes anterior i d’un 4,8% interanual, mentre que les peces de recanvi i els accessoris per als vehicles també es van encarir un 6,4% a l’abril respecte al mateix mes de l’any passat (un 3% enguany).

L’activitat dels tallers també s’ha encarit fins a arribar a un 3,6% en comparació amb abril de 2021, acumulant una pujada del 2% des de gener de 2022.

La inflació en el sector dels automòbils s’ha vist contagiada per la incessant pujada en els preus de l’electricitat i el gas.

El mes d’abril també ha estat especialment dolent per al mercat de vehicles de segona mà. Si al març la caiguda ja va ser del 7,3% tant per a turismes com per a furgonetes, a l’abril no sols s’ha doblegat, sinó que ha aconseguit un -17,5%

Per Motorpasion.com / Tot Sant Cugat