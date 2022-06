Atropellen al meu gos, què faig?

Cada any, a Espanya, moren atropellats, de mitjana, 9 milions d’ocells i 1,5 milions de mamífers. Segons la DGT, els gossos són el 30% de tots els animals atropellats o implicats en accidents. Saps com has d’actuar si atropellen al teu gos?

És impossible generalitzar sobre com hem d’actuar davant l’atropellament del nostre gos, ja que depèn molt de cada cas. En primer lloc, com a norma general, cal prendre diverses mesures per controlar al nostre ca: lligar-lo si està solt, moure’l fora de la calçada amb molta cura, pressionar si apreciem una hemorràgia, tenir molta cura amb què no ens mossegui, doncs per por o dolor podria fer-ho, i abrigar-lo si fa fred.

A més dels primers auxilis, és important transportar-lo amb cura fins a un centre veterinari d’urgència. Cal fer-ho com més aviat millor, i no sols si observem que pugui estar malferit o si el gos té alguna fractura, sinó en tots els casos, ja que, encara que no apreciem signes externs i el ca pugui caminar, poden existir lesions internes que passin desapercebudes.

I encara que el cop hagi estat petit convé acudir al veterinari per valorar si l’animal precisa un tractament pel dolor que, amb seguretat, li haurà provocat el cop.

És delicte atropellar a un gos? Puc reclamar?

Només seria delicte si existeix voluntat de fer mal, o si es deu a una imprudència del conductor, com ara per excés de velocitat. En qualsevol cas, és important recordar que tots els animals han d’anar lligats per evitar accidents. A més, fins i tot podrien reclamar danys a l’amo de la mascota, si el gos solt ha causat danys, o si l’atropellament provoca un accident.

D’altra banda, en cas que l’atropellament sigui greu, l’animal pot requerir tractaments costosos. I si l’accident posa fi a la vida del gos, es pot demanar una indemnització. Es pot reclamar si el portes lligat, i sempre avisant a la policia, i portant el gos al veterinari.

Per Tot Sant Cugat

Font Consumer/eroski.com