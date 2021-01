Es produeix una nova defunció amb Covid-19 i augmenta la pressió hospitalària

En les darreres hores s’ha produït una nova defunció amb Covid-19 i ja en són 87 des de l’inici de la pandèmia. D’altra banda, l’actualització de les dades sanitàries mostra un augment de la pressió hospitalària, amb un total de 31 pacients a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 23 a la planta Covid-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre.

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 8.745 persones –7.888 corresponen a la segona onada–. Això són 63 diagnòstics en l’últim dia. El total de defuncions fins a la data és de 87, després de la mort les darreres hores d’una dona que estava ingressada a planta de l’Hospital. Pel que fa a les persones que han superat la malaltia, aquestes sumen un total de 7.966.

Actualment hi ha 692 casos actius: 25 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –3 provenen de Salita i 6 de Sant Vicenç d’Enclar–. Hi ha 6 persones a l’UCI, 3 d’elles requereix ventilació mecànica. Així, hi ha un total de 31 persones ingressades a l’Hospital, 8 més que ahir, i una més a la unitat de cures intensives.

A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre hi ha 23 ingressats: 11 procedeixen de Salita, 11 de Sant Vicenç d’Enclar i 1 de la Residència Albó.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 8 aules estan sota vigilància activa –1 total i 7 parcial– i 6 en vigilància passiva.