Els bitllets de bus nacional ja es poden comprar a través de l’aplicació Mou_T_B

A partir d’aquest mateix dilluns, l’aplicació Mou_T_B de FEDA Solucions permet als usuaris del servei de transport públic nacional efectuar el pagament dels tiquets amb targeta de crèdit des de la mateixa aplicació.

Gràcies a la implementació d’aquesta nova funcionalitat, els usuaris poden adquirir els tiquets senzills, els abonaments setmanals i mensuals amb tota comoditat. L’aplicació que es troba disponible a través de les plataformes de descàrrega habilitades per Android i Apple, proporciona informació de manera immediata dels canvis i modificacions dels recorreguts, del nombre de línies en servei i de les freqüències dels busos.

En aquesta segona fase d’implementació de funcionalitats, també s’ha incorporat una altra modalitat de mobilitat sostenible, com és la consulta de l’estat d’ocupació dels punts de càrrega per als vehicles elèctrics així com les ubicacions dels carregadors. En aquesta segona versió, l’aplicació també proporciona informació sobre la localització i l’estat d’ocupació dels aparcaments amb barrera del Comú de Canillo.

Mou_T_B és una aplicació creada per FEDA Solucions amb l’objectiu de facilitar una mobilitat més sostenible al país. Així, la vocació és que en un futur l’aplicació pugui incloure la informació de tots els aparcaments públics, de totes les línies d’autobús i també del servei de bicicleta elèctrica compartida. D’aquesta manera, es vol oferir un mapa global de la mobilitat a Andorra als usuaris.

La mobilitat representa una part important de les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes al Principat. Per això definir una estratègia nacional de mobilitat és essencial per a reduir les emissions d’aquest sector.

Aprofitant la posada en funcionament de les noves funcionalitats de l’APP, avui s’inicia la campanya publicitària de MOU_T_B. Aquesta pretén sensibilitzar les persones cap a un model de mobilitat més sostenible. El concepte de la campanya gira al tomb dels Herois urbans, els Herois del canvi, que gràcies a les seves accions contribueixen a reduir els gasos d’efecte hivernacle i a millorar la qualitat de l’aire. La promoció se centrarà en un espot que es projectarà als cinemes i a RTVA, publicitats als diferents mitjans de premsa escrita i digital, ràdios i xarxes.

Enllaços de descàrrga:

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/feda-mou-t-b/id1473798601?l=ca&ls=1

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.andorra&hl=ca