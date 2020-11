Podi agredolç per a Vinyes-Font en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) van pujar a la tercera posició del podi del Campionat d’Espanya GT, categoria C2, després de protagonitzar uns impressionants 90’ inicials de les 2 hores de Barcelona i no poder travessar la línia d’arribada a causa d’un problema en la transmissió del seu Porsche GT3 Cup. Es va escapar el triomf i la confirmació del títol de la seva categoria tot i que, encara que segueixen amb opcions d’aconseguir-lo.

El sol i la temperatura agradable han acompanyat als participants de la penúltima cita del CER del 2020. Així doncs, tot al contrari de fa un any, la rodes d’aigua s’han quedat en el box fins i tot alguns equips ni les han baixat del vehicle amb el qual realitzen el desplaçament a l’escenari de la prova.

Seguint el timing horari previst pels organitzadors, V-line Organitation, els equips participants en la prova del CER, van tenir el seu primer contacte amb la pista durant el matí del dissabte (dia 14). Vinyes-Font, protagonistes en diverses ocasions de proves de resistència en Montemeló, tenien l’objectiu de preparar la cita al volant del Porsche GT3, una mecànica amb la qual mai havien disputat una prova de 2 hores non-stop.

En la primera hora d’assajos lliures van provar diverses opcions sobre la posada a punt del Porsche, mentre que la segona van fer dues sèries més llargues (30’ cada pilot) simulant la carrera. Per a Vinyes ha estat un excel·lent inici encara que amb un lleuger “però”: “Mancant menys de 10’, vaig haver d’entrar en el pit-lane, la roda de darrere esquerra s’havia punxat sense motiu aparent. Durant la tarda intentarem conèixer la causa. A part d’aquest lleuger contratemps tot sembla en ordre per a disputar les sèries de qualificació i aconseguir una bona posició en la graella de sortida, en aquesta ocasió potser menys decisiva que altres vegades, però sempre és important sortir davant”.

A dues dècimes de la pole-position

Va arribar el moment en què els cronos van començar a ordenar al grup de pilots inscrits i Vinyes-Font van complir amb les expectatives previstes, encara que la pole-position es va escapar per dues dècimes. En opinió de Vinyes: “És possible que donant alguna volta més haguéssim rebaixat aquestes dues dècimes. Teníem només 15’ cada pilot i, en el meu cas, escalfar les rodes ha estat la principal dificultat. Amb tot, sortim des de la primera línia de la graella de sortida que, a priori, era l’objectiu, a més de reservar pneumàtics per a la carrera”.

El tàndem Vinyes-Font van completar els 15’ (cadascun) per sota de 1’50”, en concret 1’49”154 i 1’49”866 respectivament. Una vegada feta la mitjana de tots dos cronos van quedar situats en la segona posició de la graella, en la primera línia de l’esmentada graella.

Fins que la transmissió del Porsche va dir prou

Quan el semàfor es va posar verd, Vinyes va prendre el comandament del grup de participants abans d’arribar al primer revolt del traçat de Montmeló, posició que no va deixar fins que va cedir el volant del Porsche al seu company, Jaume Font.

En el box, el pilot comentava: “De moment tot està sortint tal com havíem plantejat. M’he situat al capdavant i a partir d’aquesta instant he posat un ritme còmode, sobretot per a la mecànica. Havia de pensar que el meu relleu era d’1 hora i les rodes havien d’aguantar. En algun moment algun rival es va acostar, però vaig seguir al meu ritme i no vaig tenir problemes a mantenir aquesta primera plaça”.

Una vegada realitzades les diferents accions, de manera impecable pels tècnics de Baporo Motorsport, i tenir un avantatge de 35” sobre l’immediat perseguidor, tot semblava encaminat a un triomf en un circuit sempre complicat com Barcelona. Però la realitat va ser molt diferent. Just en el moment que es va mostrar en la pista les banderes d’un codi 60, un fet que afavoria els interessos de Vinyes-Font, el Porsche va entrar pel pit-lane a un ritme inapropiat. Ràpidament es va poder comprovar que el funcionament anormal de la transmissió no els permetia continuar competint amb normalitat.

Una decepció que VInyes comentava de la següent manera: “Fins al moment tot ha sortit com havíem plantejat. Faltava menys de mitja hora i el Jaume, a un ritme normal, podia mantenir la primera plaça de la nostra categoria i una plaça entre els millors de la prova. Però les carreres són així, només podem treure el cotxe del pit-lane i deixar-lo en la pista per a tenir opcions a puntuar”.

Al final encara van tenir una espurna de bona sort que els va permetre estar en la classificació final. El nombre de voltes que havien completat era suficient respecte al percentatge de les voltes fetes pel guanyador per a classificar-se, malgrat no haver travessat la línia d’arribada.

Motorland – Alcanyís, final del CER-GT 2020

Serà l’escenari aragonès el que dictarà sentència final, en la categoria C2, d’un dels pocs campionats que aquesta temporada s’haurà pogut disputar íntegrament. La cita serà els dies 28 i 29 novembre en un ambient que amb tota seguretat serà fred i en el qual una de les principals dificultats que es trobaran els pilots serà escalfar rodes.