Problemes físics impedeixen a Amàlia Vinyes competir en el retorn al Campionat d’Espanya de Resistència

Aquest cap de setmana (14 i 15 de novembre) s’ha disputat al Circuit de Barcelona-Catalunya la penúltima cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència (CER). La prova marcava el retorn a la competició de la pilot andorrana Amàlia Vinyes, que ha estat més d’un any allunyada dels circuits, a bord del seu habitual Cupra TCR de l’equip Baporo.

El cap de setmana no ha arrencat bé per la pilot patrocinada per SEAT Europ-Auto. En el seu retorn a l’CER, un campionat en què va aconseguir la victòria absoluta en els anys 2010, 2013 i 2014, la caixa de canvis del seu Cupra TCR no li ha deixat completar amb normalitat els primers entrenaments lliures. Després d’un ardu treball dels tècnics de l’equip Baporo han aconseguit restablir la normalitat en el seu cotxe, permetent així prendre part en les últimes tandes lliures de la jornada de dissabte.

No obstant això, des de la tarda de dissabte Amàlia Vinyes s’ha ressentit d’unes molèsties a l’esquena, que li impedien gestionar de manera normal els pedals de l’Cupra TCR amb normalitat i, fins i tot, pràcticament li feien impossible romandre asseguda al bacquet de el vehicle. Amb aquest condicionant, i tenint en compte que la cursa era de dues hores de durada, amb el que això significa des del punt de vista de l’exigència física, Vinyes i el seu equip han decidit no disputar els entrenaments cronometrats, programats per al diumenge per matí, ni la pròpia carrera.

“Em fa molta pena haver de acomiadar-me d’aquesta cursa, després d’un any d’aturada, sense haver pogut prendre la sortida”, comentava la pilot andorrana diumenge al matí, “crec que hem pres la decisió correcta, per precaució i ara tocarà intentar posar a punt de l’esquena per recuperar-me el més aviat possible. Vull agrair a l’equip Baporo l’esforç que ha fet per tenir el cotxe a punt després dels problemes a la caixa de canvi. Espero que en l’última cursa de l’CER, a Motorland, pugui estar present ja a el 100% “.

A l’espera de veure com evoluciona la recuperació, la intenció d’Amalia, si tot va bé, és prendre part en la prova de l’CER que tindrà lloc a Motorland Aragó, a Alcanyís, els dies 28 i 29 de novembre.