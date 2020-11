Els Aquari haureu d’estar atents al que dieu del 30 de novembre al 6 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si el que desitges es troba en un lloc que sembla inassolible, no t’estranyis si no pots materialitzar-ho. Baixa el llistó. Treball: no posis excuses si has de corregir un error; fes-ho. Perds temps i energia que pots utilitzar en quelcom més pràctic.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La recuperació d’un afecte podria ser la sorpresa de la setmana. No deixis escapar l’ocasió de reconciliar-te, allibera’t de la tristesa. Treball: no busquis complots que van en contra dels teus interessos i centra’t en coses més constructives.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots sentir que alguna cosa esclata en el teu interior, com les ganes d’experimentar el que no t’has atrevit a fer fins ara. Treball: pots ocupar-te de tot i fer-ho mitjanament bé o només d’una cosa i fer-ho genial.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

L’emoció de sentir-te envoltada de persones que valoren els teus esforços serà la recompensa de la setmana. Treball: confiar en les persones que t’envolten és vital per a l’ambient laboral, sobretot en etapa d’adaptació.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

El que parlin de tu no ha d’afectarte, si és bo bé i si és dolent, no paris esment. Tot depèn de la teva actitud enfront de cada circumstància. Treball: una cosa és tenir iniciativa i una altra molt diferent passar dels altres. Deixa participar i t’anirà millor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Una persona del teu passat sentimental tractarà de posar-se en contacte amb tu. No podràs esquivar-la. Treball: la confusió pot causar un problema de comunicació. Si has de donar ordres, sigues clar i concís; si les reps, que no et quedin dubtes.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Saps enamorar i impressionar quan t’entregues. Però abans de res sent, estremeix-te, utilitza els teus sentits perquè la passió inflami el teu cor. Treball: aquest és un moment creatiu. Si tens algun projecte, ara és l’ocasió de dur-lo a terme.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Suavitza la teva postura, possiblement estiguis traient les coses de polleguera i el teu empipament no tingui tanta importància. Val la pena passar pàgina. Treball: una conversa inesperada et donarà la clau per solucionar un problema laboral. Et sentiràs reconfortat.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si estàs pensant en la persona que t’estima com en algú que t’està solucionant la vida tens raó, però comença a veure-la, a més com el teu complement. Treball: en el teu nucli laboral es necessita més companyonia. Utilitza les teves dots per contribuir.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

T’has de sentir còmplice de la persona estimada, perquè aquests dies necessitarà tota la teva tendresa, i expressant el teu amor et sentiràs més unida a ella. Treball: comprova els comptes, tant si es tracta d’assumptes professionals com personals, no se’t passi per alt algun detall.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tingues en compte que les paraules es queden en la memòria de qui les escolta. Para esment al que dius. Treball: pots comprovar que, quan et decideixes a fer les coses tan bé com sigui possible, la teva eficàcia resol problemes.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si al primer intent de conquesta les coses fallen, no et donis per vençut. Necessites més confiança en tu mateix i també més paciència. Treball: un company podria plantejar-te un problema més personal que professional, està a les teves mans afrontar el repte.