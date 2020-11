Què és el gel hidroalcohòlic? Responem a les preguntes més freqüents

Rentar-nos les mans amb freqüència és un dels gestos que ens poden allunyar del coronavirus, al costat de mantenir la distància social i usar mascareta de manera habitual fora de casa. Els especialistes recomanen l’ús d’aigua i sabó, però no sempre tenim un lavabo a mà. Per això, els gels hidroalcohòlics són grans aliats per a la nostra salut. Per a explicar-te què és el gel hidroalcohòlic i com triar el que millor s’adapti a les teves necessitats, comptem amb la col·laboració del farmacèutic Alberto León, director de la farmàcia La Menina.

Tots sabem ja com utilitzar-lo, ho hem fet ja centenars de vegades, però també hem detectat que hi ha productes de diferent tipus, per això li preguntem al titular de La Menina:

Tots els gels hidroalcohòlics són iguals?

Encara que la base és similar –explica Alberto León– els diferents fabricants incorporen diversos components per a modificar la densitat o viscositat. A més, nombrosos laboratoris inclouen en les seves formulacions ingredients per a contrarestar els efectes negatius sobre la pell, sobretot l’agressió i deshidratació de les mans, com emol·lients i humectants –pantenol, glicerina, àloe vera o propilenglicol–, i fins i tot, algunes marques utilitzen olis essencials com l’arbre del te, per a potenciar l’efecte desinfectant.

Davant el dubte sobre quina és la fórmula més adequada segons l’estat i necessitats de la pell de les mans, consultar amb el farmacèutic és la millor manera d’encertar en l’elecció.

Quins principis actius són els més habituals?

Habitualment, la formulació dels gels hidroalcohòlics inclou una mescla d’alcohol i aigua en una proporció al 70% de contingut alcohòlic, encara que pot oscil·lar entre el 60-90%.

L’alcohol més utilitzat és l’etanol, o alcohol etílic, a vegades desnaturalitzat per a evitar el consum humà. Poden utilitzar-se altres alcohols, com el propílic isopropílic o el propanolol.

En temps de desproveïment, es va valorar la utilització de bioetanol, però el nivell de seguretat d’aquest producte no està contrastat i per tant no és recomanat. D’aquí ve que sigui molt important llegir l’etiqueta dels gels hidroalcohòlics.

Tenen efectes col·laterals?

L’ús continuat de gels hidroalcohòlics contribueix a eliminar el mantell hidrolipídic que cobreix les mans i que ens protegeix de les agressions externes. Els danys més freqüents són la deshidratació, sequedat, esquerdes, fins i tot petites ferides, provocades per l’exposició contínua a elevades concentracions d’alcohol.

El gel hidroalcohòlic i el sol

Durant aquest estiu, s’ha parlat molt de la seva interacció amb l’alcohol. Segons Alberto León, “l’alcohol té un efecte assecant sobre la pell, provoca irritació, un risc que es pot incrementar per l’acció directa del sol, per la qual cosa pot incrementar el risc d’irritació de la dermis, per això, el més recomanable és evitar usar els gels hidroalcohòlics durant l’exposició als raigs solars”.

El seu ús en pells amb problemes dèrmics

Els gels hidroalcohòlics són més agressius en pacients amb patologies prèvies que afecten la integritat de la pell, com poden ser les dermatitis atòpiques, psoriasis, al·lèrgies de contacte, etc. pel que el seu ús no estaria recomanat. “Cal evitar-los en la mesura que sigui possible –afirma León– i substituir-ho per una rentada correcta de mans amb un sabó adequat”.

Segons el farmacèutic: “És realment difícil emmascarar l’efecte agressiu d’un gel hidroalcohòlic en la pròpia formulació. A més d’actius com la glicerina (aporta un efecte emol·lient) o l’àloe vera (regenerador), hi ha productes que inclouen extracte de civada que té propietats calmants, reparadores i ajuda a retenir l’aigua. En qualsevol cas, l’idoni és complementar-lo amb l’ús de cremes específiques que ajudin a protegir d’aquestes agressions i previnguin problemes posteriors”.

Els nens poden utilitzar els mateixos gels que els adults?

“Podem contemplar a la població infantil dins del grup de pells especialment sensibles –assegura León–, per la qual cosa les recomanacions anteriors són vàlides també per als nens.”

Com combatre els efectes negatius dels gels?

De la mateixa forma que utilitzem gels hidroalcohòlics per a higienitzar les nostres mans, també hem d’utilitzar hidratants amb assiduïtat per a restablir el seu mantell hidrolipídic natural, però si les mans presenten alteracions, aquestes són les recomanacions del farmacèutic:

– Per a reparar les ferides i tancar les esquerdes, els olis vegetals ozonitzadors ens proporcionen una acció regenerant, higienitzant i calmant. A més, aporten també una acció bactericida, per la qual cosa aquest actiu està indicat per dermatòlegs per a pells reactives i sotmeses a una irritació constant.

– Per a mans deshidratades i resseques cal triar una crema cicatritzant que repari i restauri el pH de les mans, amb actius com l’àcid hialurònic de baix pes molecular, silici, extractes vegetals i D-pantenol.

– Per a problemes de sequedat i tibantor, és necessari triar una crema de mans amb ceramides essencials i àcid hialurònic que repari i proporcioni confort immediatament. Es pot utilitzar diàriament amb la freqüència necessària

Per bellezactiva.com