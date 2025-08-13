Els allotjaments de les zones turístiques del Pirineu preveuen fregar el ple durant el pont de la Mare de Déu d’agost

Els allotjaments de les zones turístiques de la demarcació de Lleida esperen fregar la plena ocupació durant el pont de la Mare de Déu d’Agost, que enguany tindrà tres dies. Les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida apunten que la mitjana d’ocupació serà superior al 85% entre el Pirineu i les Terres de Lleida.
Per sectors, els hotels pirinencs preveuen omplir entre el 95% i el 100% de les places, mentre que a les Terres de Lleida els registres seran inferiors. Pel que fa als bungalous i càmpings, fregaran la plena ocupació al conjunt de la demarcació. Així mateix, les cases de turisme rural tenen un nivell de reserves superior al 90%.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, s’ha mostrat optimista i ha recordat que el pont del 15 d’agost és un moment àlgid de la temporada d’estiu. “Tenim una oferta cultural, d’esports d’aventura i gastronòmica molt important, que fan del nostre territori un lloc ideal per fer vacances”, ha remarcat.