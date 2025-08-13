El Barça d’hoquei patins inicia la seva estada a Encamp amb una visita a Solanelles

L’equip d’hoquei patins de l‘FC Barcelona ha iniciat la seva estada a Encamp per a preparar la nova temporada. Aquest matí de dimecres, jugadors del primer equip i de la base, tècnics i membres de la direcció han rebut la benvinguda del cònsol menor, Xavier Fernàndez, i del conseller d’Esports, Nino Marot, i han pujat amb el Funicamp fins a Solanelles, on el Comú els hi ha fet entrega d’uns obsequis i s’ha realitzat la fotografia de grup.
El conseller d’Esports, Nino Marot, ha subratllat que es tracta d’un “conveni molt consolidat” i amb el qual “ens agrada molt treballar amb el Futbol Club Barcelona”. Així mateix, ha destacat que aquestes estades professionals que es realitzen a Encamp i el Pas de la Casa “ens ajuden a consolidar-nos com a plaça turística” i que poder oferir entorns naturals com el dels Cortals o Solanelles permeten “complementar l’oferta d’estades de pretemporada”.
En aquest sentit, Ricard Ares, nou entrenador de l’FC Barcelona, ha agraït el tracte que està rebent l’equip a Encamp i ha qualificat les instal·lacions esportives de la parròquia de “fantàstiques” destacant “la disponibilitat que tenim des de primera fins a última hora”.
Finalment, Sergi Fernández, capità del primer equip, ha remarcat que la diferència de temperatura amb la qual estan habituats permet que l’entrenament sigui ”molt millor físicament” i ha expressat el desig que “tant de bo puguem seguir venint molts anys més”.
El primer equip d’hoquei patins va iniciar dilluns el seu estatge a Encamp, on hi restaran fins el dissabte 16 d’agost. Es tracta de la tercera estada dels quatre equips de l’FC Barcelona que passaran aquest estiu per la parròquia, després de l’acollida del futbol sala i l’handbol. Al setembre serà el torn per a la secció de bàsquet. Durant el primer semestre de l’any Encamp i el Pas de la Casa han rebut ja una vintena d’estades esportives de diferents disciplines com la natació, el waterpolo o el voleibol.
Partits de bàsquet a Encamp durant la pretemporada
Els dia 6 de setembre hi haurà un “partit d’Eurolliga” com a prèvia a la VII edició del Trofeu Encamp, amb l’amistós entre el Barça de bàsquet i el Paris Basketball. El dia 8 de setembre serà el primer partit del Trofeu Encamp entre el BC Andorra i el Paris Basketball, i el dia 10, serà el torn del Toulouse Métropole Basket, de la F2 francesa, i l’Uni Girona, equip català de Lliga Femenina i Euroligue Women.