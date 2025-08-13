Usurpen la identitat de Cooperativa Interurbana Andorrana i COOPALSA a les xarxes

Cooperativa Interurbana Andorrana S.A. i la UTE COOPALSA han informat sobre l’existència d’un perfil fraudulent a la xarxa social Facebook que usurpa la seva identitat corporativa, utilitzant de manera il·legítima el nom i la imatge de les seves empreses. Aquest perfil fals està difonent una publicació enganyosa amb promocions d’abonaments i viatges gratuïts.
“Volem desmentir categòricament la veracitat d’aquesta suposada promoció. Es tracta d’un intent de frau completament aliè a les nostres empreses. Els títols de transport oferts no existeixen i l’enllaç proporcionat redirigeix a un lloc web extern que no té cap relació amb nosaltres, amb la probable intenció d’obtenir dades personals i/o financeres dels usuaris de manera il·lícita”, assenyala un comunicat. Aquest afegeix que, “aquesta pràctica constitueix una clara infracció per frau i engany”.
Recomanacions per als usuaris:
Es demana la màxima precaució i es recomana a tots els usuaris que, en cas de trobar aquesta o altres publicacions similars:
- No accedeixin a l’enllaç proporcionat.
- No facilitin cap dada personal ni bancària.
- No comparteixin la publicació per a evitar-ne la difusió.
- Reportin el perfil fraudulent a Facebook per a ajudar a la seva eliminació.
Els serveis jurídics de Cooperativa Interurbana Andorrana S.A. i UTE COOPALSA ja han iniciat les accions legals pertinents per a denunciar aquests fets davant les autoritats competents per un presumpte delicte d’usurpació d’identitat i intent d’estafa.
“Recordem als nostres usuaris que tota la informació oficial, promocions i notícies relacionades amb els nostres serveis es comuniquen exclusivament a través dels nostres canals oficials, que són”:
Lloc web oficial: www.interurbana.ad o www.bus.ad.
“Agraïm la col·laboració ciutadana per a frenar la difusió d’aquest frau i lamentem les molèsties que aquesta situació pugui ocasionar“, finalitza dient el comunicat.