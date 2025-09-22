El vi Binifadet: un tresor de Menorca

El vi Binifadet és una expressió de la terra menorquina, de la seva història, del seu clima mediterrani i del saber fer d’una família apassionada pel món del vi. Situat a Sant Lluís, al sud-est de Menorca, el celler Binifadet és avui una de les referències vitivinícoles més destacades de les Illes Balears.
El projecte de Binifadet va començar com una iniciativa privada l’any 1979 amb vinyes experimentals i es va anar consolidant durant els anys noranta. El celler es va inaugurar oficialment l’any 2004 i des de llavors ha anat guanyant prestigi tant dins com fora de l’illa.
A Binifadet es cultiven diverses varietats de raïm, tant autòctones com internacionals. Entre les més destacades trobem:
- Blancs:
- Chardonnay: dona lloc a vins frescos i afruitats amb una bona acidesa.
- Malvasia: una varietat històrica del Mediterrani que aporta aromes florals i una lleugera dolçor.
- Moscatell: emprat per a vins dolços i aromàtics.
- Negres:
- Merlot: ideal per a vins suaus i estructurats.
- Syrah: aporta cos i notes especiades.
- Cabernet Sauvignon: utilitzat en cupatges per a afegir complexitat.
- Monastrell: varietat mediterrània amb caràcter, resistent a la calor.
Binifadet també experimenta amb raïm autòcton menorquí.
Com a curiositat, cal comentar que s’elabora també el seu famós vi amb gust de formatge o més ben dit, el seu vi etiquetat dins d’una ampolla feta de cera amb forma de formatge.