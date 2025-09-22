Una cuina per a cada paisatge

Les cuines reflecteixen la diversitat geogràfica i cultural del territori, segons ha difós l’Associació de Mobiliari de Cuina (AMC), que defensa el valor d’adaptar la cuina a cada entorn per a potenciar-ne l’ús, la bellesa i la funcionalitat.
A la costa, predominen els materials resistents a la humitat, les tonalitats clares i les distribucions obertes que connecten amb terrasses i jardins.
En canvi, a la muntanya, la cuina es converteix en refugi: fusta massissa, pedra i il·luminació càlida creen espais acollidors i funcionals.
Les zones urbanes opten per dissenys compactes i modulars, amb electrodomèstics integrats i una aposta clara per l’eficiència i la connectivitat.
En entorns rurals, el protagonisme és per a la naturalitat: acabats rústics, cuines en forma de U i espais multifuncionals.
A les illes, la cuina s’obre a l’exterior, amb solucions lleugeres, colors marins i una connexió fluida amb l’entorn. En totes les regions, la sostenibilitat i l’adaptació a l’estil de vida local són clau per a crear espais còmodes, pràctics i plens de personalitat.
Aquest recorregut per les diferents maneres d’entendre la cuina posa de manifest com l’espai culinari no és només funcional, sinó també identitari. Dissenyar pensant en el clima, l’entorn i els hàbits dels habitants permet crear cuines que responen a les necessitats reals del dia a dia, reforçant el vincle entre la llar i la manera de viure.
