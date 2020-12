El Tribunal d’Arbitratge haurà de tenir una pòlissa d’assegurança de com a mínim 250.000 euros

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament de l’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra i dels seus àrbitres. El text entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Així doncs, s’estableix reglamentàriament l’import mínim de la pòlissa d’assegurança obligatòria que ha de contractar el Tribunal d’Arbitratge com a institució arbitral, que es fixa en 250.000 euros. Així mateix, s’hi preveu que els àrbitres que en formen part han de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional d’un import mínim de 300.000 euros.

La Llei del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra estableix que aquest tribunal ha de contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els danys que pugui causar en la prestació del servei d’administració dels arbitratges, i que sigui proporcional a la naturalesa i l’abast del risc assumit amb la prestació del servei esmentat. Així mateix, disposa que el tribunal ha d’exigir que els seus àrbitres tinguin contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreixi els danys que puguin causar en l’exercici de la seva professió d’àrbitres. En ambdós casos, el Govern ha de determinar els imports mínims que han de cobrir aquestes pòlisses.

En tot cas, cal recordar que el tribunal encara no ha iniciat les seves activitats, ja que es requereix l’autorització del Govern. Així doncs, l’aprovació del Reglament esdevé un pas més per posar en marxa aquest òrgan, que es concep com un mecanisme alternatiu de resolució de conflictes. Aquest òrgan és, juntament amb la mediació, una alternativa per evitar que determinats conflictes arribin a un procés judicial. Es destaca que l’arbitratge dona resposta a les necessitats del món del comerç, nacional i internacional, i ofereix mecanismes de resolució dels conflictes mercantils d’una manera àgil, ràpida i eficaç.