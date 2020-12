S’aprova la cessió de diversos terrenys del Govern al Comú de Sant Julià de Lòria per a ús públic

El Govern ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria per a la cessió provisional de diversos espais afectats pel sistema viari del Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries (PSNIV) de la parròquia de Sant Julià de Lòria i facultar al ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres per efectuar la signatura. D’aquesta manera el Govern cedirà els terrenys al Comú de Sant Julià per fer-ne ús públic de la naturalesa que sigui (zona aparcament, esbarjo, serveis…) de manera indefinida.

Es tracta del terreny queda comprès entre el riu Gran Valira, el camí de la Moixella i la rotonda que connecta la Desviació amb la CG-1 i la CS de Fontaneda; el situat a la traça del vial de la Desviació de Sant Julià de Lòria, entre el pont sobre el riu Valira a l’alçada del C/ Isidre Valls, i el futur túnel de Rocafort, al marge dret del riu Gran Valira; els terrenys i recinte d’estrep situats vora i sota els viaductes de la boca nord del túnel de la Tàpia.

Les despeses de conservació i de condicionament del terrenys per a usos públics aniran a càrrec del consistori lauredià.