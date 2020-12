L’idCAT certificat s’incorpora al procés de vot per correu a les properes eleccions al Parlament català

Aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya, el 14 de febrer vinent, els votants que ho desitgin podran per primera vegada realitzar tot el procés de votació sense sortir de casa. I és que la sol·licitud de vot per correu ja es pot fer de manera telemàtica amb l’idCAT certificat, i també com amb d’altres certificats digitals qualificats de l’Estat.

Quan s’hagi fet la sol·licitud de vot per correu de manera telemàtica, el procés de votació es podrà completar tot lliurant el vot directament a l’empleat de Correos que anirà al domicili del sol·licitant per lliurar la documentació. La sol·licitud de vot per correu es podrà fer a partir del 22 de desembre de 2020 i fins al 4 de febrer de 2021.

Les persones que encara no disposin de l’idCAT certificat i que el vulguin tenir per poder fer aquesta sol·licitud telemàtica, el poden demanar al web www.idcat.cat.

El vot des de casa serà possible gràcies a l’acord a què han arribat la Generalitat de Catalunya i Correus. De la seva banda, la Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat un llistat de mesures proposades que fan possible exercir el dret a vot sense sortir de casa en aquestes noves eleccions catalanes.

La JEC ha resolt eliminar el requisit de la signatura en la recepció de la documentació electoral, un tràmit que fins ara era obligatori. Ara ja es permetrà que el personal de Correus pugui recollir el sobre electoral. Per tant, tot el procés per exercir el dret a vot es podrà de fer des de casa. Això vol dir que, en el moment en què l’empleat de Correus lliuri la documentació electoral, el receptor ja podrà lliurar-li directament el seu vot.

Aquesta és una opció de la qual en podrà gaudir tota la ciutadania, inclosos els possibles casos de positius de COVID-19 que hi hagi durant el procediment i les persones considerades com a contactes estrets d’aquests positius.