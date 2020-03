Fins ara un sofà no era suficient per equipar un menjador. Però el sofà Herb dissenyat per Burak Kocak ens resulta suficient per instal·lar-nos àmpliament a casa, sense necessitat d’adquirir molts més mobles. I tot gràcies al fet que ja els incorpora a sobre!

Aquest magnífic sofà, juntament al típic seient de tres places, disposa d’una prestatgeria de peu a l’esquerra i una taula auxiliar amb funció de jardinera a la dreta. Podeu organitzar els vostres llibres favorits en els diferents prestatges i utilitzar l’espai per col·locar tot tipus de decoracions. Tanmateix, l’extensió de la dreta us servirà per col·locar plantes d’interior i utilitzar la part inferior per dipositar els comandaments de la televisió o algunes revistes.

Si arribats a aquest punt, Herb ja sembla un disseny molt complet, encara cal afegir-li la làmpada mòbil que sobresurt de la prestatgeria. A més de tot això, no podem obviar la gran elegància del conjunt que combina el gris i les ratlles verticals de la funda del sofà, amb la calidesa de la fusta amb què està construït tot l’esquelet.

I finalment podem fer ús també d’un endoll que ve instal·lat en una cantonada de la prestatgeria lateral perquè puguem connectar el nostre mòbil, el nostre ordinador o qualsevol altre aparell elèctric.

Font: www.vivirhogar.es

Per Tot Sant Cugat