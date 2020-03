Si ningú et coneix, no ets una opció a triar. Per a aquells que em seguiu ja sabeu que les persones compren per dos motius. Les persones comprem per impuls o per necessitat. Quan necessitem alguna cosa ho volem ja. Volem saber el preu i el lloc on comprar-lo.

Què fa el 90% de les persones? Buscar a internet o intentar recordar algun anunci que hagis sentit de manera repetitiva. Si no apareixes en els 3 primers resultats d’internet o de manera repetitiva en algun mitjà de comunicació és molt difícil que puguin arribar a comprar-te. No s’hi val només amb ser el millor, o tenir el millor producte, si ets invisible de res et servirà. Aquest exemple és vàlid per a una burxada, com per a substituir un electrodomèstic recentment avariat, comprar un matalàs, etc.

Les dues primeres i més senzilles solucions són: Una publicitat repetitiva que farà que es recordin de tu en moment de necessitat o impuls i la segona posicionament SEO. Que no és res més ni menys que posar-te en el primer lloc d’internet quan busquin una cosa relacionada amb la teva empresa.

Com diu la saviesa popular “no n’hi ha prou amb ser bo, també cal semblar-ho” La màgia no és ser invisible, és ser el més visible.

