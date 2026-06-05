El simposi sobre donació reafirma la importància d’integrar-la com a part de la planificació vital i del final de vida

El Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) han organitzat, aquest divendres, el simposi “La donació com a part de la nostra vida. Una mirada interdisciplinària de la donació”. La jornada ha reunit professionals nacionals i internacionals per a abordar els reptes, les oportunitats i l’evolució de la donació des d’una perspectiva interdisciplinària i ha posat el focus en la necessitat d’integrar la donació dins la planificació vital de les persones i d’abordar-la des d’una perspectiva ètica, sanitària i social.
Durant el discurs d’inauguració, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha assegurat que la donació es configura com un eix prioritari de les polítiques de salut. En aquest sentit, ha recordat que actualment, a Andorra, és possible donar sang, sang de cordó umbilical, medul·la òssia i còrnia i ha anunciat que el Ministeri de Salut treballa, en col·laboració amb el SAAS, en la definició de l’estratègia i l’impuls del marc necessari perquè quedi plenament integrada en el sistema sanitari i reconeguda com un pilar de qualitat assistencial i de solidaritat col·lectiva.
Una societat solidària
Pel que fa a la donació de sang de cordó umbilical, des del 2012 s’han registrat més de 1.600 donacions i 7 trasplantaments efectuats. I, el 2025 el 22,7% dels naixements han estat donants, i d’aquests, prop del 70% han optat per la donació pública, reforçant el valor col·lectiu i altruista d’aquest gest.
En la donació de medul·la òssia, des de l’inici del programa el 2021, més de 700 persones formen part del registre. S’han realitzat 5 tipatges confirmatoris i s’ha efectuat una donació efectiva amb receptor.
Quant a la donació de còrnia, des del 15 de maig de 2025 fins avui, s’han registrat 20 donants efectius i 16 còrnies viables, una dada que consolida també aquest programa dins del conjunt de la donació de teixits a Andorra.
“Aquestes dades no són només indicadors tècnics. Són la traducció real d’una societat que confia, participa i entén la donació com una part essencial del seu sistema de salut. I en aquest punt m’agradaria fer una menció especial als donants i també a les famílies, que molt sovint en un moment de dolor, són capaces de mirar més enllà i fer el pas a favor de la vida”, ha expressat Cristina Pérez.
El Document de Voluntats Anticipades
A les taules de debat, s’han exposat els diferents factors que influeixen en els processos de donació. En aquest sentit, l’encarregada dels programes de donació del Ministeri de Salut, Cristina Vilanova, ha efectuat una exposició sobre el paper clau del Document de Voluntats Anticipades (DVA). Aquest instrument, de caràcter ètic i legal, permet a les persones deixar constància de les seves preferències en relació amb l’atenció sanitària en cas que no puguin expressar la seva voluntat, garantint així el respecte a la seva dignitat i autonomia.
El Document consta a la Història Clínica Compartida i permet facilitar la presa de decisions en moments complexos, tant per a les famílies com per als professionals sanitaris, i esdevé una eina que contribueix a agilitzar i millorar els processos de donació, en proporcionar orientacions clares en situacions crítiques.
Actualment, el Registre Nacional de Voluntats Anticipades conté 932 sol·licituds, de les quals 546 corresponen a dones i 386 a homes. La franja d’edat majoritària en la qual les persones efectuen la sol·licitud és entre els 61 i els 70 anys, seguida dels 71 als 80 anys. La majoria dels atorgaments es van efectuar per la via notarial (678), la resta ho van fer registrant la sol·licitud d’inscripció al Registre, a través del Ministeri de Salut.