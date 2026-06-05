Bona participació al primer cicle de webinars organitzats per la Cambra de Comerç i Andorra Digital

Un total de 272 persones han participat en el primer cicle de webinars que han organitzat la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i Andorra Digital, a través l’Agència de la Intel·ligència de la Dada, durant aquest primer semestre de l’any sobre transformació digital, gestió de la dada i Intel·ligència Artificial adreçat a empreses del país. Dels quatre webinars realitzats, la sessió dedicada a la intel·ligència artificial ha estat la que ha tingut més èxit de convocatòria, amb 159 persones inscrites. Aquesta elevada participació confirma l’interès creixent de les empreses per a conèixer les possibilitats que ofereixen les noves eines d’IA per a optimitzar processos, incrementar la productivitat i impulsar nous models de negoci.
L’analítica de dades s’ha situat com la segona temàtica amb més seguiment, amb 59 inscripcions. Aquest resultat posa de manifest la importància creixent que les organitzacions atorguen a la presa de decisions basada en dades i a la necessitat de transformar la informació disponible en coneixement útil per a la gestió empresarial.
Pel que fa a la governança de la dada, un webinar més especialitzat ha registrat 34 participants. Tot i això, l’interès mostrat reflecteix una major sensibilització sobre la necessitat de garantir la qualitat, la seguretat i la correcta gestió de les dades dins de les organitzacions. La sessió centrada en la importància de la dada ha comptat amb 20 persones inscrites. Aquest webinar ha permès apropar conceptes essencials a empreses que es troben en fases inicials del seu procés de digitalització i que volen comprendre el valor estratègic de la informació en la seva activitat.
Els webinars han incorporat exemples reals, casos d’ús i aplicacions directes. Aquest és un dels aspectes especialment ben valorats pels participants, fet que reforça la necessitat de continuar impulsant activitats formatives amb una clara orientació pràctica.
En aquest sentit, la Cambra de Comerç i Andorra Digital, a través l’Agència de la Intel·ligència de la Dada, treballen ja en noves accions de cara a l’últim trimestre del 2026. Entre les iniciatives previstes destaquen un nou cicle de webinars especialitzats en intel·ligència artificial aplicada, l’organització de tallers pràctics sobre IA generativa i automatització, la incorporació de casos d’èxit empresarials i la segmentació dels continguts segons el perfil dels participants.