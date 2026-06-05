Pirineu català: La subvenció per a les activitats i el transport de l’Esport Blanc Escolar augmenta fins als 875.000 euros

El Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya obre la convocatòria d’ajuts per a donar suport a les activitats i el transport de l’Esport Blanc Escolar (EBE) del curs 2025-2026. La subvenció per a desenvolupar aquest programa de promoció torna a augmentar i, enguany, arribarà als 875.000 euros. Si l’any passat l’import previst va ser de 850.000 euros, 150.000 euros més que en l’anterior convocatòria, ara els consells esportius, els consells comarcals del Pirineu i el Conselh Generau d’Aran rebran un suport addicional de 25.000 euros per a finançar les seves activitats.
La subvenció es destina a fer realitat aquest programa de promoció dels esports d’hivern entre l’alumnat de 3r i 4t de Primària de tot el Pirineu, que impulsa el Govern amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i els 9 consells esportius i comarcals pirinencs.
L’augment en la subvenció respon a l’actualització i l’increment dels preus dels mòduls econòmics aplicables al programa Esport Blanc Escolar, i s’emmarca en la voluntat del Departament català d’Esports de donar un nou impuls a l’esport escolar de Catalunya per a dotar-lo de més recursos, visibilitat i prestigi, tal com estableix el pla d’acció per millorar aquest àmbit estratègic. En aquesta línia, l’EBE és un dels programes d’èxit del Govern de promoció de l’esport escolar, un àmbit clau en l’engranatge del sistema esportiu català.
El termini per a sol·licitar els ajuts és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, fins al 19 de juny.
Un projecte esportiu i de valors a tot el Pirineu
Emmarcat en l’eix estratègic Esport 360, aquest programa integrat al currículum escolar ha celebrat aquest hivern la 13a edició amb la participació de prop de 2.700 alumnes de 3r i 4t de Primària de 64 escoles pirinenques. L’alumnat ha après a practicar esquí alpí, esquí de fons i surf de neu gràcies a un projecte esportiu i de valors que es desenvolupa en estacions de muntanya del Pirineu català.
Els principals objectius de l’EBE són, per una banda, impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques pirinenques i, alhora, educar mitjançant l’esport per a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les muntanyes del territori amb la complicitat del personal docent.
L’EBE és un programa impulsat conjuntament pel Departament d’Esports i el Departament d’Educació i Formació Professional. El Govern també compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d’esquí (Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d’Esquí Nòrdic, i l’estació de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, la Diputació de Girona i el Conselh Generau d’Aran.