El reglament d’accés al parc públic d’habitatge amplia els supòsits d’accés

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret de modificació del Reglament d’accés, d’adjudicació, de gestió i del procediment per a determinar el preu assequible del parc públic d’habitatge, amb l’objectiu de flexibilitzar-ne l’accés i adequar-lo millor a les necessitats socials detectades. La modificació s’ha impulsat per part de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a partir de l’anàlisi de les gairebé 1.200 sol·licituds rebudes des de la posada en funcionament del Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible l’any 2024. Aquesta anàlisi ha permès identificar noves situacions de vulnerabilitat i ajustar els criteris per a facilitar una resposta més equitativa i eficient.
Entre les principals novetats, i amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’accés, s’incrementa el topall màxim d’ingressos fins a 2,9 vegades el salari mínim anual, en funció de la composició de la llar, especialment pensat per a famílies amb càrregues familiars.
Fins ara, per a accedir al parc públic el topall d’ingressos màxims era equivalent a 2,2 vegades el salari mínim, una xifra que s’incrementava a 2,5 per a parelles amb dos fills o més. Ara, caldrà acreditar que els ingressos de la llar siguin de 2,2 vegades el salari mínim per a persones soles, una xifra que puja a 2,5 vegades per parelles o famílies monoparentals amb un fill; i a 2,9 vegades per a parelles amb dos o més fills.
El nou reglament amplia els col·lectius que poden accedir al Registre. En concret, s’hi incorporen les persones beneficiàries d’una pensió de solidaritat per discapacitat i les persones que perceben una pensió d’invalidesa de la CASS incompatible amb l’activitat laboral, que fins ara tenien dificultats per a complir els requisits establerts.
Així mateix, també es reforcen els supòsits que acrediten la necessitat d’habitatge, com ara situacions derivades de separacions o divorcis en què no es pot fer efectiu l’ús del domicili familiar, o casos en què la tipologia de l’habitatge no s’ajusta a la composició de la llar. En aquests escenaris, s’eximeix les persones sol·licitants del requisit general de destinar més del 30% dels ingressos al pagament del lloguer.
Pel que fa al procediment d’adjudicació, la modificació introdueix millores per a garantir més participació i transparència. Es preveuen dues ofertes públiques dins una mateixa convocatòria quan hi hagi habitatges disponibles, per tal d’ampliar el nombre de persones que poden optar-hi abans de recórrer a adjudicacions directes. També s’estableix la publicació dels resultats dels processos al Butlletí oficial.
El nou sistema de puntuació dona més pes a les situacions de necessitat residencial i a factors socials i personals, i relega el criteri econòmic com a element de tancament del procés, amb la voluntat de fer-lo més just i equilibrat i de reduir la dependència de subvencions públiques.
Aquesta modificació permet al Govern fer un pas més per a adaptar el parc públic d’habitatge a la realitat social del país, donant resposta a situacions que fins ara quedaven fora i garantint que l’accés sigui més just i ajustat a les necessitats reals de les persones.
El reglament també incorpora ajustos tècnics en els procediments de gestió i control del Registre, així com mesures per a prioritzar la resolució d’expedients de persones en situació d’emergència residencial.
El Govern reforça amb aquest nou marc l’estratègia per a garantir el dret a l’habitatge i continuar desenvolupant un parc públic més accessible, equitatiu i sostenible.