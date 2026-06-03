Junts per la Seu aconsegueix el compromís de licitar enguany el projecte del futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell

Junts per la Seu ha aconseguit que el Govern de la Generalitat es comprometi a licitar la redacció del projecte del futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell abans que finalitzi l’any 2026. Així ho va assegurar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durant la comissió de Salut celebrada al Parlament de Catalunya, el passat 28 de maig, durant el torn de resposta al diputat al Parlament i portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega. Les paraules concretes de Dalmau a Fàbrega van ser: “Abans que m’ho pregunti vostè, ja li puc dir que abans de final d’any licitarem el projecte del nou hospital de la Seu”.
L’anunci representa un pas important per a desencallar una infraestructura llargament reivindicada per la comarca. «El compromís arriba després de la feina impulsada durant la passada legislatura municipal i parlamentària, que va permetre la cessió dels terrenys al Departament de Salut i l’elaboració del Pla Funcional del futur hospital per part dels professionals sanitaris i del mateix Departament», asseguren des de Junts. Aquest document defineix les característiques d’un equipament adaptat a les necessitats assistencials actuals i futures de l’Alt Urgell.
Jordi Fàbrega ha valorat positivament el compromís assolit i ha destacat que “és una molt bona notícia per a l’Alt Urgell i demostra que la insistència i el treball constant acaben donant resultats. Després de molta feina feta durant els darrers anys, el projecte necessitava un impuls definitiu i ara el Govern ha assumit públicament davant del Parlament el compromís de licitar-ne la redacció abans d’acabar el 2026”.
Per a Junts per la Seu, el futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell «és una infraestructura estratègica per a garantir una sanitat pública de qualitat en una comarca de muntanya. El nou equipament ha de permetre reforçar la capacitat assistencial, modernitzar les instal·lacions, millorar les condicions de treball dels professionals i donar resposta als reptes demogràfics i sanitaris dels pròxims anys».
Aquest compromís també dona continuïtat als avenços assolits en la reunió mantinguda a finals d’abril entre responsables del Departament de Salut, l’alcalde de la Seu d’Urgell i el mateix Jordi Fàbrega. «Una trobada promoguda per Junts per la Seu i fruit de l’acord pressupostari municipal, que va servir per a coordinar els treballs previs necessaris per a avançar en la construcció del nou hospital», indiquen els nacionalistes.
Fàbrega ha volgut subratllar que “aquest compromís no arriba per casualitat. És el resultat de la feina persistent de Junts per la Seu, tant des de l’Ajuntament com des del Parlament, situant el futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell al centre de l’agenda política. Hem reclamat terminis, compromisos i recursos perquè aquest projecte deixi de ser una expectativa i es converteixi en una realitat”.
Malgrat valorar positivament l’anunci, Junts per la Seu reclama ara que el compromís es concreti amb fets i calendaris efectius. “Celebrem que el Govern hagi fixat un horitzó temporal per a la licitació del projecte, però serem exigents perquè es compleixi. La comarca necessita avenços reals i no més ajornaments. El nou hospital ha de ser una realitat com més aviat millor”, ha afirmat Fàbrega.
La formació continuarà fent un seguiment rigorós del calendari anunciat pel Govern i defensarà al Parlament totes les actuacions necessàries per a garantir que l’Alt Urgell disposi de les infraestructures sanitàries que mereix.
Per a Junts per la Seu, el compromís anunciat aquesta setmana «és el resultat d’anys de feina discreta, constant i rigorosa, però també marca l’inici d’una nova etapa. Una etapa en què caldrà vetllar perquè els terminis es compleixin i perquè el futur hospital disposi de les dimensions, els serveis i els recursos necessaris per a donar resposta a les necessitats presents i futures de la ciutadania de l’Alt Urgell», assenyalen des de la formació.