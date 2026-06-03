Andorra participa en la V Conferència Ministerial de Política Exterior Feminista celebrada a Madrid

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat a Madrid en la V Conferència Ministerial de Política Exterior Feminista, celebrada sota el lema “Construyendo paz y democracia” i organitzada pel Govern d’Espanya. La trobada ha reunit ministres d’Afers Exteriors, alts representants d’organitzacions internacionals, societat civil i actors del Sud Global amb l’objectiu de reforçar la cooperació internacional, avançar en la implementació d’una acció exterior més inclusiva i impulsar nous compromisos polítics en favor de la pau, la democràcia, els drets humans i la igualtat de gènere.
En el marc de la conferència, la ministra Tor ha intervingut en la cloenda posant en relleu el context internacional actual, marcat per la polarització, els conflictes, el qüestionament dels drets humans i l’afebliment del multilateralisme. Davant d’aquests reptes, ha defensat la importància de preservar i reforçar els espais de diàleg, cooperació i concertació internacional.
Imma Tor ha defensat que encara que Andorra no tingui formalment una política exterior feminista, comparteix la convicció que la igualtat de gènere, la participació significativa de les dones a la presa de decisions són elements essencials per a construir societats més justes, inclusives i resilients. Ha recordat també els avenços notoris d’aquests darrers anys en matèria d’igualtat i de lluita contra la violència envers les dones.
La ministra Tor ha assistit per primera vegada en aquest Fòrum, convidada pel ministre d’Afers Exteriors espanyol José Manuel Albares amb qui ha pogut mantenir una trobada. S’ha reunit també amb la ministra de Relacions Exteriors de Colòmbia Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, amb qui ha pogut intercanviar sobre el bon estat d’avançament de l’acord per a la contractació en origen.