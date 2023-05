El raonament i l’emoció a la vida

Roser Rodríguez Jerez

El raonament i l’emoció, per separat, es converteixen en processos que perjudiquen el nostre futur per decisions no correctes. Som capaços de valorar una decisió, tot i que som capaços d’advertir també decisions injustes perquè ens valem de l’equilibri entre allò racional i emocional gràcies a la nostra experiència en la vida.

Què pensaríem d’algú que és capaç de prendre una decisió gairebé sense dubtar? Segurament que és poc de fiar, i això que la racionalitat en una persona és, en principi, és un tret que tots esperem d’algú fiable. Però, la veritat és que la nostra capacitat de percebre l’emoció en els altres ens fa ser més confiats davant les persones que ens cauen bé, amb aquells que són capaços de somriure’ns o emocionar-se davant del nostre dolor.

Les emocions es poden controlar, però això depèn, crec jo, d’una maduració. És un procés molt complicat i d’especial preocupació per a tothom. Però, quin paper juga l’emoció a l’hora de prendre una decisió? No sempre les opcions són clares, en les nostres decisions.

Són sentiments com si fossin intuïcions quan ens sentim indecisos (com a exemple: no saps el per què, però tens una sensació estranya, just abans de passar per un carrer i decideixes agafar el següent), i que ens ajuden a decidir quina opció serà la més correcta per als nostres interessos.

Aquesta intuïció s’ha pogut crear a partir d’una situació similar en el passat. Potser fa uns anys vam patir un atracament en un carrer semblant a aquest, que amb prou feines el recordaves, excepte per aquella sensació o intuïció que et va sobrevenir just en veure’l.

Per sort, juntament amb aquesta intuïció, sempre hi ha un procés racional que ens permet sospesar els pros i els contres en els quals ens movem diàriament, entre allò que diu el cor i allò que diu la ment.

Potser, això, és el que fa la vida interessant i el que converteix l’ésser humà en amo del seu propi destí, capaç d’equivocar-se i, malgrat tot, seguir endavant i mantenir l’esperança.