El paper de l’alimentació en l’endometriosi

Una dona cuinant (iStock)

Entre el 10% i el 12% de les dones en edat fèrtil a casa nostra sofreixen endometriosi. Aquesta malaltia crònica, benigna, inflamatòria i dependent d’estrògens es produeix quan el teixit endometrial s’implanta en altres parts de l’organisme. L’absència d’avanços científics significatius per al seu tractament, i que es trigui una mitjana de vuit anys a diagnosticar, fa que moltes dones convisquin amb un dolor que pot ser incapacitant.

Però, són molts els professionals mèdics que insisteixen en com els tractaments multidisciplinaris són els que en els últims anys han aconseguit realment millorar la qualitat de vida d’aquestes pacients.

Quan parlem de dieta per a calmar o disminuir els símptomes de l’endometriosi cal advertir a la pacient que encara no hi ha evidència científica que ho vinculi. Amb tot, insisteixen els experts, sempre que sigui dins d’una estratègia multidisciplinària per a tractar la malaltia, i que no es deixi de costat el tractament mèdic, la dieta, així com l’activitat física adaptada a cada persona i una vida sense estrès ni contaminants, sempre es recomanen.

Parlant d’alimentació, la clau està a menjar aliments que mantinguin a ratlla la inflamació i l’estrès oxidatiu. Se sap que les dones amb endometriosis tenen alts nivells de prostaglandines, una substància que participa en la regulació de l’ovulació, en la fisonomia de l’endometri i en la menstruació. En grans quantitats, aquestes substàncies provoquen la inflamació i són les causants del dolor.

Les prostaglandines són grasses que el cos produeix a partir d’altres àcids grassos procedents de la ingesta d’aliments. Per això, una manera de combatre el dolor és intentar reduir la formació en el nostre organisme de les anomenades prostaglandines “dolentes”, que són les que provoquen la inflamació i les que es creen per la ingesta de grasses animals, sobretot de carn vermella i sucres.





Per Consumer/eroski.com