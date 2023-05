Rècord de victòries i vacances per a un BC Andorra d’ACB

Imatge del partit Guipuzkoa Basket – BC Andorra (ATV)

Primer quart igualat en el darrer partit de lliga del BC Andorra jugat a la pista del Guipuzkoa Basket. Ha estat un encontre amb menys intensitat de l’habitual, amb dos equips que ja ho tenien tot decidit. Els tricolors, campions de la LEB Or i amb l’ascens directe assegurat i, els locals, amb el play-off per a pujar garantit. Així, el matx ha arribat al final del primer període amb un marcador molt ajustat, 16 a 17, a favor dels de Natxo Lezcano.

Durant els primers compassos del segon quart s’ha mantingut la igualtat amb un intercanvi de cistelles per part d’ambdós conjunts. En diversos moments semblava un partit de pretemporada ja que, sobre la pista, no es palpaven massa nervis. Hi havia cistelles, però també errades de l’un i l’altre. A més, el BC Andorra ha viatjat a terres basques amb nombroses baixes (Andric, Luz, Bartolomé, Czerapowicz). Una de les grates novetats ha estat la participació del jove Aaron Ganal, l’andorrà format al Barça i que ara estava cedit al Talavera de la LEB Plata. El noi ha disposat de minuts en aquest compromís.

Tornant al duel entre el Guipuzkoa i els del Principat, poc a poc, els de Lezcano començaven a assolir les primeres diferències importants en el lluminós. A 3 minuts per al final del segon parcial assolien un +13. En aquest punt, els bascos han començat a tirar de triples i, la veritat, és que els entraven. Gràcies a l’encert local des de l’exterior, el segon quart ha acabat amb un 36 a 46 (+10) per al BC Andorra. Tocava temps de descans.

Amb el retorn damunt del parquet s’iniciava el tercer quart. Els tricolors ho feien amb un +15 i, si no fos per alguna precipitació, la diferència podria haver estat més gran. Les errades andorranes les aprofitava el Guipuzkoa que rebaixava el marcador amb un 43 a 53. I la retallada no es quedava aquí, els bascos es posaven a 2 minuts per al final 51 a 55 quan feia no res que perdien de 15 punts. L’Andorra estava negat en atac i es mostrava permissiu en defensa. Estava sent un tercer quart per a l’oblit. Encara bo que, en acaba aquest tercer període, tornava un +10 per al BC Andorra (51 a 61).

El darrer quart s’iniciava amb una reacció dels de Natxo Lezcano. I, quina reacció! En poca estona s’aconseguia un +21 (51 a 72.) Amb aquest resultat i ja en l’últim període del matx la victòria ja no es podia escapar. Tot i això, el Guipuzcoa ho intentava, però, els tamarros, ara sí, s’hi tornaven. A destacar l’excel·lent joc de Felipe dos Anjos (MVP) sota cistella, sent l’amo en atac i en defensa. També Rubio ha exhibit un gran paper. El darrer quart cicatritzava la ferida del tercer i atorgava un triomf folgat al BC Andorra en l’últim encontre a la LEB Or per 62 a 79 (+17). Ara, toca unes vacances merescudes. Com a dada, els tricolors igualen el rècord de 30 victòries a la lliga, com ho van fer el Múrcia i el Betis.