El PSC Alt Pirineu proposa a la Generalitat que prioritzi la inversió prevista a l’Eix Pirinenc en el tram Xerallo-El Pont de Suert

Les executives de les agrupacions del PSC de l’Alt Pirineu, reunides a la Pobla de Segur, han acordat que davant la inversió prevista de 260 milions d’euros per a millores de l’Eix Pirinenc / N-260, que la prioritat siguin dos trams; la principal inversió a Xerallo-El Pont de Suert, com a recorregut en pitjor estat i amb un semàfor de pas alternatiu en el petit túnel entre Viu de Llevata i el Pont de Suert; i en segon terme el Port del Cantó, el tram entre Adrall i Canturri.

Des del PSC-Alt Pirineu volen agrair el pas endavant que suposa l’acord entre el Govern d’Espanya i la Generalitat i “demanem que s’accelerin al màxim els procediments administratius per a començar com més aviat millor aquesta obra prioritària i llargament reivindicada”. A més a més, demanen un compromís de noves partides d’inversió dins els pressupostos de l’Estat de forma sostinguda en el futur.

“Un País que aposta per l’equilibri territorial, i a les portes de 2025, necessita unes carreteres modernes i segures; tant pels que hi vivim i utilitzem cada dia com pels que ens visiten; sent l’N-260 un eix vertebrador indispensable per a fer més properes totes les nostres valls i, com a PSC-Alt Pirineu estem segurs que ara és el moment i posarem totes les nostres energies al servei dels pirinencs i pirinenques per a aconseguir-ho”, manifesten des de les files socialistes de l’Alt Pirineu.