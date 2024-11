Detenen un home per agredir i amenaçar de mort treballadors de la construcció en una obra i en l’escorcoll li troben droga

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir, aquest dijous al matí, un home de 34 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral, per agressió, i contra la llibertat, per amenaces de mort. Els fets van tenir lloc en una obra d’Escaldes-Engordany quan el detingut s’hi hauria presentat per a demanar explicacions després d’haver estat acomiadat uns dies enrere.

Quan els treballadors li van demanar que marxés, l’home va agredir a cops de peu el responsable de la construcció i el va amenaçar de mort amb un cúter d’ús industrial amb una fulla de 8,5 centímetres. Posteriorment, l’arrestat també hauria esgrimit un pal de fusta de grans dimensions per a amenaçar un altre operari que hauria intentat mediar i hauria agredit un tercer treballador que també hauria intervingut per a calmar la situació.

Durant l’escorcoll de seguretat, al detingut també se’l va trobar en possessió d’un pot amb un líquid que va donar positiu en LSD i MDMA. Per aquest motiu, també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Així mateix, se l’acusa d’un delicte contra la Constitució per haver insultat pel seu origen un dels operaris.