El president de la Diputació de Lleida felicita l’Alt Urgell i la Cerdanya per la bona gestió del Refugi d’Animals de Benavarre

Talarn, a la dreta, observant un dels gossos del refugi de Benavarre (Diputació de Lleida)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat aquest dijous el municipi de Montferrer i Castellbò, on ha estat rebut a l’Ajuntament per la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), Josefina Lladós; el president del Consell Comarcal de la Cerdanya (CCC), Isidre Chia, i la vicepresidenta de l’Àrea de Medi Ambient, Cristina Barbens, amb els quals ha mantingut una reunió de treball.

Posteriorment s’han traslladat al Refugi d’Animals de Benavarre, un equipament gestionat pels consells comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que dona servei als municipis d’amdues comarques i que té una capacitat per a acollir 60 gossos. Actualment, n’acull poc més d’una vintena.

Talarn els ha explicat que amb l’ampliació del Pla econòmic de Salut, tant els ajuntaments com els consells comarcals rebran més recursos, els quals podran dirigir en accions destinades a la gestió dels animals peridomèstics. “L’atenció i la gestió d’aquests animals, en especial gossos i gats, és una de les principals preocupacions dels municipis de la demarcació. Amb l’ampliació del Pla de Salut, tant consells comarcals com ajuntaments podran atendre millor les necessitats i les demandes dels municipis pel que fa l’atenció d’aquests animals i destinar més recursos a equipaments com el refugi de Benavarre, un espai molt necessari per als municipis d’aquestes comarques.”

Tot i així, el president considera que aquesta qüestió s’ha d’abordar més de fons i s’ha compromès amb els presidents comarcals a fer d’interlocutor amb la Generalitat per a trobar solucions conjuntes pel que fa a la gestió dels animals. “La responsabilitat d’aquests animals no hauria de recaure només en els municipis i consells comarcals, es una qüestió més de fons i que implica tota la societat. Des de la Diputació de Lleida vetllarem per a organitzar una trobada amb les comarques de la demarcació, Diputació de Lleida i Generalitat on puguem abordar totes aquests qüestions i treballar per a trobar solucions conjuntes en benefici dels animals i també dels municipis de la demarcació”.

Un cop finalitzada la visita, el president de la Diputació s’ha traslladat a Bassella, on ha estat rebut per l’alcaldessa Cristina Barbens. Un cop signat el llibre d’honor han visitat les noves instal·lacions de l’Ajuntament i també les instal·lacions d’un projecte de recuperació d’una zona de bany situada just al costat del riu Segre.