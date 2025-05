El PS reclama el reconeixement de Palestina com a Estat

Carla Guinot i Pere Baró (PS)

El Partit Socialdemòcrata ha reclamat aquest dimarts el reconeixement per part del Govern, de Palestina com a Estat. El president del PS, Pere Baró, i Carla Guinot, membre del Comitè Directiu del partit han exposat davant dels mitjans de comunicació el seu posicionament al respecte i la voluntat que l’Executiu també ho faci “a favor dels Drets Humans”.

Els socialdemòcrates també han recordat que les paraules de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, sobre un possible reconeixement formal de Palestina, una resposta que va donar arran d’una pregunta formulada per Baró durant la compareixença que va fer el passat divendres, 23 de maig, davant la Comissió Legislativa de Política Exterior. En aquest sentit, el president del PS s’ha mostrat esperançat perquè el Govern faci alguna actuació, fet pel qual s’esperarà fins el juny –quan hi ha previst una reunió a l’ONU impulsada per França- i ha anunciat estudiar alguna mesura legislativa si continua la inacció de l’Executiu.

Baró i Guinot han posat èmfasi en el fet “tenir coherència” i han preguntat per què Andorra sí s’ha posicionat en altres conflictes, com per exemple, el de la invasió de Rússia a Ucraïna i no ho està fent amb el d’Israel contra Palestina. “Estar al costat del poble palestí no vol dir ser antisemita”.