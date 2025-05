L’Andorra Convention Bureau forma els seus membres en les noves tendències del turisme MICE

Els participants en la formació (Andorra Turisme)

L’Andorra Convention Bureau (ACB) ha celebrat una jornada de formació especialitzada en turisme MICE amb l’objectiu de continuar impulsant Andorra com a destinació de referència en aquest segment. En aquesta ocasió, els membres de l’ACB han participat en una jornada de treball en què s’ha explorat les tendències del turisme MICE a Espanya.

La sessió ha estat dirigida per Grupo Eventoplus, l’empresa líder a Espanya en màrqueting i comunicació especialitzada en el sector MICE. Aquesta col·laboració ha permès als participants aprofundir en les tendències més recents del mercat, identificar noves oportunitats i participar en workshops de creació de producte adaptat a la realitat d’Andorra.

La formació ha comptat amb l’assistència de 25 membres de l’ACB i 4 representants d’Andorra Turisme, reforçant el compromís del país amb la professionalització del sector i la diversificació de l’oferta turística. L’acció s’emmarca dins les iniciatives de desenvolupament estratègic per a consolidar Andorra com a destinació de referència per a esdeveniments, convencions i viatges d’incentiu.

Amb una combinació única d’entorn natural, gastronomia, cultura i infraestructures adaptades, Andorra continua posicionant-se com un escenari ideal per a esdeveniments corporatius i trobades professionals de petit i mitjà format. Durant el 2024, les peticions rebudes per l’Andorra Convention Bureau van créixer un 38%. En total, l’any passat el país va acollir 200 esdeveniments MICE, 32 gestionats directament per l’ACB.





Andorra Convention Bureau

Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb la participació de 33 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.