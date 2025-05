Kevin Teixeira suma un nou or per a Andorra en uns 800 metres per a emmarcar

Kevin Teixeira havent assolit la medalla d’or (FAN)

La natació andorrana ha viscut una jornada memorable aquest dimarts als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE). Kevin Teixeira ha signat una actuació estel·lar en la final dels 800 metres lliures i ha aconseguit la medalla d’or amb un temps de 8:22.69, imposant-se als favorits de Mònaco i San Marino i consolidant-se com una de les grans figures del panorama esportiu nacional.

Aquest resultat representava -en aquell moment- la segona medalla d’or per a la delegació andorrana i la primera per a la natació en aquesta edició dels jocs, i demostra el gran estat de forma del nedador de l’any 2005, que ha liderat la prova amb una estratègia constant i molt regular, especialment en els últims 200 metres, on ha consolidat la seva victòria amb un últim parcial de 30.83 segons.





Segon rècord d’Andorra de la jornada

El dia ha estat marcat, a més, per dos nous rècords nacionals. Al matí, Nàdia Tudó ha batut la millor marca andorrana als 50 m braça durant les sèries classificatòries. I ja a la tarda, l’equip masculí del 4×100 m lliures, format per Bernat Lomero, Biel Cuen, Tomàs Lomero i Patrick Pelegrina, ha rebaixat el rècord absolut d’Andorra amb un temps de 3:30.80, finalitzant en cinquena posició.





Participació andorrana a les finals

Més enllà de l’or de Kevin Teixeira, la jornada ha deixat presència andorrana en diverses finals. Alexandra Mejía ha estat quarta als 800 m lliures amb un temps de 9:28.95, i Clara Gali ha tancat la final dels 100 m lliures amb una setena posició (1:02.04). En els 200 m esquena, Aleix Ferriz ha estat cinquè i Max Suárez, vuitè, mentre que Isabel Montoro ha finalitzat cinquena en categoria femenina. Biel Cuen, per la seva banda, ha estat vuitè als 200 m papallona. Tot plegat, una estrena competitiva que permet agafar ritme per a les jornades següents.