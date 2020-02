La falta d’adequació de la localització, el greu impacte mediambiental i la poca rendibilitat són tres dels punts que, a entendre dels socialdemòcrates, evidencien la manca de viabilitat del projecte de l’aeroport d’Andorra. Un projecte que els consellers generals Quim Miró i Jordi Font demanen que s’aturi, i es comencin a dedicar esforços en millorar l’accés a l’aeroport pel qual Andorra ja ha apostat. “L’aeroport Andorra-la Seu està cofinançat pel Govern d’Andorra. Hem fet una aposta clara per aquesta infraestructura. Deixem de generar despeses al voltant d’un aeroport nou quan ja en tenim un”, demana Jordi Font.

El cost del projecte de l’aeroport encara no està tancat, però els socialdemòcrates apunten que gira al voltant dels 400 i els 700 milions d’euros, és a dir, 2 cops el pressupost que té Andorra per gastar en un any. Unes despeses que des del PS veuen poc rendibles. “Hi ha grans infraestructures de les quals fa molts anys que es parlen a Andorra i mai es fan: no volem un altre The Cloud, un altre heliport o un altre casino. Millor que concretem una mica. L’aeroport idoni és l’Aeroport d’Andorra-la Seu”, ha declarat Miró.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata insisteix a remarcar la poca viabilitat de la localització d’aquest aeroport: “El lloc és un dels pitjors indrets que es podien escollir. Hi ha una gran saturació en aquella vall: tenim l’únic accés per carretera amb França, els recursos hídrics més importants del país que baixen de tot el cercle dels Pessons. I també és l’indret on tenim els dos peus de pista més importants del país: Grau Roig i Soldeu.” En aquest sentit, des del PS també han volgut posar en relleu l’impacte que podria suposar un aeroport en territori andorrà, i com afectaria en la promoció d’Andorra com a candidata a la Reserva de la Biosfera i en polítiques turístiques que promoguin el turisme sostenible. “No veiem com es pot compaginar això amb un aeroport a Grau Roig”, ha declarat Font.