El Govern de la Generalitat ha aprovat subscriure un acord de col·laboració entre el Departament d’Educació i la Universitat d’Andorra, per tal que l’alumnat del centre universitari pugui fer pràctiques als centres educatius catalans.

Amb aquest acord, es vol afavorir l’apropament dels universitaris andorrans a la realitat educativa de Catalunya, i al mateix temps que puguin adquirir la competència més gran possible per a la seva professió. Al marge de les pràctiques als centres formadors, els alumnes també les podran realitzar als serveis educatius i a les unitats dependents del Departament d’Educació.

D’aquesta manera, els alumnes realitzaran els crèdits de pràctiques als centres i, entre altres tasques, hauran de participar en l’observació i col·laboració en les actuacions pròpies de la institució i col·laborar amb els professionals del centre en la planificació, realització i avaluació d’activitats educatives.

Iniciar-se en la utilització de tècniques i habilitats professionals

Per fer-ho possible, el Departament d’Educació es compromet a coordinar la tutorització i l’oferta de places de pràctiques, a designar un tutor per a cada alumne, i a facilitar les places de pràctiques a la Universitat d’Andorra. Aquesta, per la seva banda, també designarà un professor responsable de pràctiques, col·laborarà amb els tutors de pràctiques dels centres formadors, acordarà el pla de treball de l’estudiant i els informarà de les activitats de formació organitzades per la Universitat i que puguin ser del seu interès.

L’acord de col·laboració tindrà vigència fins el curs 2022-2023, amb possibilitat de pròrroga per tres cursos.