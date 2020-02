L’onzena edició del Saló del Videojoc se celebrarà entre el 28 de febrer i l’1 de març al Prat del Roure amb una clara aposta pel públic més familiar. Així s’ha posat de relleu en la presentació als mitjans de comunicació d’aquest dimarts a càrrec del director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau.

Més enllà de presentar els videojocs de més impacte en les diferents plataformes, el Saló cada cop va més adreçat a tots els públics. La realitat virtual tindrà cinc punts de joc exclusius amb temàtiques tan variades com el submarinisme, un viatge en muntanya russa o un musical.

Altres activitats pensades per un ampli espectre de visitants són les de dansa o interpretació musical de guitarra o tambor japonès. Amb el mateix esperit es destina una zona especial al més petits i àrees específiques dedicades als drons o la robòtica.

Jordi Nadal ha destacat que tot i que el Saló és una cita esperada per infants i adolescents “cada cop són més les famílies que s’hi passen per gaudir d’experiències tots plegats. Per això és important que els hi oferim activitats pensades per als petits però també pels grans. I l’oferta de realitat virtual de les anteriors edicions ens han demostrat que és molt ben valorada pels assistents”.

Rosa Gili, per la seva banda, ha mostrat el compromís de la parròquia d’Escaldes-Engordany amb el Saló i ha destacat les possibilitats que ofereixen els videojocs “des de la vessant educativa i de lleure”. La cònsol major ha apuntat que el joc electrònic “ha de tenir una vessant educativa, formativa i de lleure i no ha de ser una barrera per a la socialització del jovent. El videojoc i la realitat virtual han de ser complementaris a la vida real”.

Una de les novetats importants serà la potenciació dels tornejos presencials en substitució dels campionats online. Al llarg dels tres dies del Saló del Videojoc se celebraran al Prat del Roure fins a 20 tornejos multiplataforma de jocs tan populars com League of Legends, Fortnite, FIFA 20, Mario Kart, Call of duty o Just dance.

El Saló del Videojoc és alhora una plataforma per difondre les grans possibilitats professionals que ofereix un sector en creixement continu. Andorra Telecom i la Universitat d’Andorra ofereixen un seminari adreçat als estudiants del bàtxelor en Informàtica de l’UdA i als de Microinformàtica i xarxes del Centre de Formació Professional d’Aixovall.

Aquesta formació, impartida els dies 20 i 21 de febrer a la mateixa universitat, se centrarà en la creació d’històries i experiències digitals i enguany comptarà amb un component més pràctic. L’objectiu del seminari és donar a conèixer què es un videojoc, els perfils professionals que intervenen en la seva creació i, com a novetat, aprendre a crear un document de disseny de joc a partir d’una idea original. Així, es durà a terme un taller de disseny de videojocs en grup i, en acabar, cada equip exposarà el document de disseny davant la classe per tal de premiar el millor treball. La formació serà impartida pel dissenyador i desenvolupador de videojocs, Xevi del Egido, i el coordinador del màster de creació de videjocs de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enric Martí.

El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, ha destacat “la importància de formar-se en el camp dels videojocs, sobretot en el cas dels estudiants d’informàtica”, i ha aprofitat per avançar que el curs vinent el bàtxelor en Informàtica “estrenarà un nou pla d’estudis seguint el nou model educatiu basat en competències”. A més, també ha anunciat que la Universitat d’Andorra “ha creat un cinquè grup de recerca en l’àmbit de la tecnologia, liderat per un doctor en aquesta matèria, que reforça encara més l’UdA com a centre de recerca”.