El PS convoca les primàries obertes a la ciutadania per a elegir la seva candidatura a cap de Govern

El Comitè Directiu del Partit Socialdemòcrata (PS), reunit aquest dilluns, 1 de juny, ha aprovat la convocatòria de les primàries obertes a la ciutadania per a escollir la candidata o el candidat que encapçalarà el projecte socialdemòcrata com a cap de Govern. Aquest procés, obert tant a la militància com a la ciutadania, «reforça l’aposta del PS per la participació democràtica i per una major implicació de la ciutadania en la definició del seu projecte polític». Durant la mateixa reunió, el Comitè Directiu va aprovar també el Reglament de les Primàries Obertes i el calendari electoral que regirà tot el procés.
El període d’inscripció de candidatures s’obre aquest dimarts, 2 de juny, i finalitzarà el 8 de juny, a les 12.00 hores. Un cop tancat aquest termini, s’iniciarà la recollida de signatures, que conclourà el 15 de juny a les 12.00 hores. Aquell mateix dia es validaran les precandidatures presentades. En el cas que només se’n validi una, aquesta serà proclamada directament guanyadora. Si se’n validen diverses, s’iniciarà la campanya electoral.
La jornada de votació tindrà lloc el 25 de juny, quan les persones participants podran escollir la candidatura que representarà el Partit Socialdemòcrata. En cas d’empat, es preveu una segona votació el 30 de juny.
Les persones interessades a presentar candidatura disposen del formulari corresponent i hauran de lliurar-lo presencialment a la seu del Partit Socialdemòcrata.
Calendari de les primàries obertes a la ciutadania 2026
- de juny: aprovació del Reglament i del Calendari pel Comitè Directiu.
- de juny: inici del període d’inscripció de candidatures.
8 de juny (12.00 h): finalització del període d’inscripció de candidatures.
8 de juny: recompte de les inscripcions i inici de la recollida de signatures.
15 de juny (12.00 h): finalització de la recollida de signatures.
15 de juny: validació de les precandidatures i, si escau, proclamació directa de la candidatura guanyadora o inici de la campanya electoral.
25 de juny: jornada de votació, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora.
30 de juny: segona votació en cas d’empat.
Amb aquesta convocatòria, «el Partit Socialdemòcrata reafirma el seu compromís amb la participació, la transparència i l’obertura a la ciutadania, consolidant un model que permet que la societat andorrana tingui un paper actiu en l’elecció de la persona que liderarà el projecte socialdemòcrata en els pròxims reptes electorals», manifesten des de la formació progressista.