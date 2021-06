El primer desafiament d’Albert Llovera serà el 49 Ral·li de San Marino

El tàndem andorrà, inèdit fins ara, format per Albert Llovera – Caludi Ribeiro “Leites”, disputarà el 49 Ral·li de San Marino, tercera prova del Campionat d’Itàlia de Ral·lis sobre terra que es correrà en la petita república de la costa adriàtica. Llovera-”Leites” iniciaran, amb la disputa d’aquesta prova, la seva marxa per terres italianes al volant del DS3 de l’equip Gruppo HAP.

Així doncs després d’un dur treball d’adaptació de la mecànica, Llovera i el seu equip han arribat amb els deures fets a la disputa de la primera prova pilotant el DS3, aquestes eren les paraules del pilot d’Andorra la Vella abans de partir cap a Itàlia: “D’inici ens vam plantejar la participació al Sardenya (Ral·li d’Itàlia del WRC), encara que les possibilitats eren mínimes a causa del poc marge de temps que teníem per a preparar el DS3. Així va ser i vam passar al pla B”. D’aquesta manera, Llovera i el responsable del Gruppo HAP van seguir amb el ritme de treball previst però amb més marge de temps per a debutar en competició: “Cert el DS3 va seguir la seva posada a punt en Guidosimplex, mentre que em vaig poder centrar en trobar un navegant que m’acompanyés en l’habitacle del vehicle”. En aquest aspecte, “Leites” va ser, per diversos motius, el triat. D’altra banda el muntatge dels comandaments va seguir el ritme previst.

Llovera afegia: “La setmana passada vam poder fer el primer i únic test, sobretot per a comprovar que tot funcionés de manera correcta i fer, si era necessari, alguna petita modificació. No hi ha dubte, que m’hagués agradat fer algun test més, però el marge de temps que teníem no donava per a fer una altra jornada de proves. Em dono per satisfet per poder sortir havent comprovat que tot és correcte”.

Una vegada superada la fase prèvia a la disputa de la prova, Llovera-”Leites”, ja estan en modo-ral·li i preparats per a afrontar els reconeixements de les especials cronometrades i, sobretot, el shakedown en el qual, al volant del DS3, s’enfrontaran per primera vegada a un crono de manera oficial.

L’escenari al qual s’enfrontarà, en el seu debut, el tàndem andorrà té un total de 390,55 km de recorregut, dels quals 78,59 km, són de velocitat, repartits en nou especials cronometrades. Les cronometrades; Malcerata Feltria (7,47 km) i Sestino (14,88 km) s’hauran de superar tres vegades cadascuna, mentre que els participants passaran per Terra di San Marino (4,75 km) en dues ocasions i per San Marino – Power Stage (2,04 km) només una vegada.

El començament del 49 San Marino Ral·li està previst a les 16.10 hores del divendres (dia 25), des del centre històric de San Marino. En aquesta jornada només se celebrarà l’especial San Marino – Power Stage. A les 7.20 hores del dissabte (dia 26) s’iniciarà la disputa d’una segona etapa en la qual es decidiran les classificacions d’una de les proves mítiques del Campionat d’Itàlia de Ral·lis de terra.