Nord Andorrà presenta una aplicació que permet als usuaris fer el seguiment dels seus consums

Nord Andorrà presenta una aplicació per a mòbil amb la qual el client de l’elèctrica tindrà a la seva mà les dades dels seus consums elèctrics, la possibilitat de descarregar-se les factures, actualitzar dades personals i interactuar amb els serveis d’atenció al client. També podrà visualitzar la feina que realitza Nord Andorrà en matèria renovable amb dades de producció de les diferents instal·lacions.

Amb aquesta aplicació desenvolupada conjuntament entre Nord Andorrà i l’empresa andorrana tecnològica SucaSuc, el client podrà consultar tots els serveis contractats amb la companyia, els propis de consum d’electricitat però també i com a novetat contractar i consultar els nous serveis que oferirà l’empresa als seus clients.

L’usuari de les valls del Nord és el primer del país en poder disposar d’aquesta eina mòbil d’interacció entre l’empresa comercialitzadora i les seves necessitats.

Una empresa centenària

Fa cent anys que Nord Andorrà subministra energia a les valls del nord i la gent més gran de la parròquia encara guarda el record o ha sentit que la llum provenia del Roc de les Anelletes a Andorra la Vella a través de pals provinents dels túnels de Sant Antoni. Han passat molts anys des d’aquesta efemèride, i la companyia ha seguit subministrant electricitat a la Massana i Ordino adaptant-se a tots els temps viscuts. Des de l’Andorra agrícola, les cadenes d’evasió de la segona guerra mundial, el creixement turístic i demogràfic, la transformació dels sectors econòmics, les grans obres d’infraestructures, i actualment l’homologació europea del país i la transformació digital.

La vista posada en el futur: les energies renovables

En l’última dècada, a banda de la seva activitat pròpia, Nord Andorrà està promovent, juntament amb la Mútua Elèctrica, infraestructures energètiques renovables per a contribuir a la imprescindible transició energètica i per a reduir les emissions de combustibles fòssils. Aquest any 2021 es materialitzarà el parc solar més gran del país amb 2MW de potència situat al Cubil a l’estació de Pal.