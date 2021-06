Europa contra Facebook

Brussel·les torna a enfrontar-se a Facebook. Segons ha anunciat el The Financial Times la Comissió Europea, obrirà una recerca contra la xarxa social per presumptes pràctiques anticompetitives. El diari assegura que la funció de compravenda entre usuaris, Facebook Market Plau, estaria abusant de la seva posició dominant dins el mercat dels petits anunciants.

De moment no se sap si la recerca prosperarà, però segons el diari, fonts judicials afirmen que en uns dies es donarà a conèixer l’abast de l’acusació.

No és el primer cas en el qual s’acusa l’empresa de Mark Zuckerberg d’abús de posició dominant. Actualment la companyia s’enfronta a casos similars als Estats Units, el Regne Unit i Alemanya. Tot i això, fins avui Facebook no havia estat acusada per Europa per aquests càrrecs a diferència d’altres grans empreses tecnològiques que si estan sent investigades per aprofitar-se de la seva situació avantatjosa.

Google, Amazon o Apple ja saben el que suposa enfrontar-se a Brussel·les en casos similars.

En resum, la notícia demostra les dificultats que tenen les principals empreses per jugar amb les regles d’Europa. És preocupant que malgrat tots aquests casos, les empreses continuïn duent a terme les mateixes activitats monopolístiques. Un fet que demostra el feble poder d’influència del Vell Continent.

Per Tecnonews